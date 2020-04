Raspberry lanza su primera cámara con lentes intercambiables por 50 dólares

Raspberry siempre se ha caracterizado por ofrecer productos de calidad a un precio irrisorio. Y aunque su nueva cámara no es la primera que han lanzado, sí es la que estrena alguna de sus características más interesantes, como la capacidad de intercambiar lentes. Sí, la nueva RaspBerry Pi High Quality Camera llega para las Raspberry Pi a un precio de derribo.

Hablamos de una cámara de "alta calidad" con capacidad para montar lentes intercambiables que cuesta únicamente 50 dólares, y que como no cuenta con el factor de forma compacto que ha caracterizado a los productos de la marca. Cuenta con una gama de lentes intercambiables que también tendrán un precio reducido, empezando desde los 25 dólares.

En cuanto a especificaciones puede no parecer impresionante, pero hablamos de una placa con cámara de 12.3 megapíxeles que es compatible con prácticamente todos los modelos de Raspberry Pi, por lo que los entusiastas de la marca podrán aprovecharla para todo tipo de proyectos sin gastar demasiado.

Así es la nueva cámara de Raspberry Pi

Esta nueva cámara será compatible con casi todos los modelos de Raspberry Pi; desde el modelo B original de la primera Raspberry Pi 1, prácticamente todas serán compatibles. No obstante, las primeras placas Raspberry Pi Zero de principios de 2016 no tienen el conector necesario de cámara, por lo que algunos usuarios necesitarán un adaptador FPC usado con las cámaras Module V2 (que seguirán disponibles).

Estamos ante un sensor Sony IMX477 de 12.3 megapíxeles con un tamaño de 1.55μm × 1.55μm, el doble que el del sensor IMX219. El sensor tendrá una arquitectura retroiluminada que mejorará la sensibilidad de la luz, y tendrá soporte para lentes intercambiables de montura C y CS. Raspberry, de hecho, ha tenido a bien el incluir un soporte de anillo para trípode y un anillo de enfoque posterior.

Cámara de Raspberry en primer plano. Raspberry

Las lentes que tendremos a disposición, por ahora, serán solo 2. No obstante no se descarta que, dada la capacidad de la High Quality Camera de albergar estas lentes, Raspberry lance más para los usuarios. Tendremos una lente con montura CS de 6 milímetros a tan solo 25 dólares y una lente con mucha apertura de 16 milímetros a un precio de 50 dólares.

Raspberry es sincera con este lanzamiento, y explican las limitaciones de trabajar con módulos de foco fijo como los que se usan en la telefonía. Estos son sensores pequeños, por lo que la relación entre señal y ruido es más baja, lo que se traduce en un rendimiento con poca luz bastante pobre. Estos son 2 puntos que Raspberry intenta paliar con las lentes intercambiables.

Las lentes con montura C usarán un adaptador CS incluido, y existirán adaptadores de terceros para adaptar distintos tipos de estándares a monturas CS, por lo que a efectos prácticos podremos conectar cualquier lente que cumpla los requisitos del enfoque posterior de esta cámara. Estarán disponibles desde hoy en la tienda de Raspberry.