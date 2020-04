Microsoft rediseñará la Surface Go para ir contra el iPad

Microsoft Surface Go Roberto CCU

Microsoft, si bien hace muy buenos productos como la Microsoft Surface Pro, peca de tener unos precios quizás demasiado elevados. Esto podría cambiar dentro de poco, ya que ya se está rumoreando la Microsoft Surface Go 2, una revisión de la tablet de Microsoft de entrada, según cuenta Windows Central.

Según los rumores que se están manejando, este sería un intento de Microsoft por atacar el mercado de las tablets, uno dominado con mano de hierro por el iPad. El iPad "básico" de Apple suele triunfar en ventas, y en el sector profesional el iPad Pro tiene mucho protagonismo, así que Microsoft tiene mucho que hacer.

Pero si nos ceñimos a estos rumores, la Surface Go 2 llegaría en algún momento de mayo (pese a la crisis del coronavirus) con mejoras tanto a nivel de hardware como a nivel de software.

La Surface Go 2 llegaría pronto

Microsoft Surface Go. Roberto CCU

Según las fuentes de Windows Central, que supuestamente están "metidas" en el asunto, la Surface Go 2 mejorará en absolutamente todo respecto a su versión anterior, que por cierto, analizamos en OMICRONO. Contaría con una pantalla de 10.5 pulgadas, reduciendo los marcos para mantener el tamaño general del dispositivo. EL chasis sería exactamente el mismo, con la misma ubicación de los puertos y con las mismas dimensiones.

Esto es importante, ya que implica que todos los accesorios que se comercializaron para la Surface Go de primera generación valdrán para la Surface 2, por lo que no tendremos que gastar dinero extra si queremos dar el salto y no queremos estar faltos de accesorios. Los bordes, sin estar reducidos al máximo, se parecerían a los de un Surface Laptop 3.

La resolución será de 1920 x 1280 y su modelo base contaría con un Pentium GOLD 4425Y, 4GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Habrá opciones más potentes, con un Intel Core m3-8100Y, 8GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna y módem LTE. Por supuesto el Type Cover y el Surface Pen se venderán por separado.

La clave está en el precio

Microsoft Surface Go. Roberto CCU

La Surface Go supone el modelo de entrada a la familia Surface de Microsoft, y el precio de este dispositivo iría fijado para competir con los iPad básicos de Apple. Su precio base ascendería a los 399 dólares, y la versión superior subiría hasta los 500.

Si nos basamos en los precios de la Surface Go original, hablaríamos de unos 449 euros en la versión básica, y probablemente 599 en el caso de la superior. Sí, son precios altos, pero relativamente contenidos si hablamos de una tablet con Windows con esta clase de añadidos, que no suelen ser muy populares.

No obstante, si Microsoft quiere luchar contra el iPad de Apple tendrá que bajar un poco más el precio, ya que recordemos que los iPad no Pro tienen un coste de 379 euros, aunque con prestaciones y accesorios completamente distintos.