El móvil que impide el 'sexting': no hace fotos si estás desnudo

Los peligros del llamado 'sexting' o 'sexteo' son bien conocidos, pero no por ello desaparecen. Lo que puede empezar como un juego travieso entre amantes puede terminar en vidas rotas.

Hay que comprender que no podemos controlar lo que enviamos por Internet; que un vídeo pensado sólo para tu pareja se puede convertir en la sensación de los bajos fondos de Internet. Es fácil olvidarlo, y la "pornovenganza" es lamentablemente igual de común que hace unos años.

Nuevas tecnologías como la visión artificial basada en Inteligencia Artificial pueden ayudar a limitar la distribución de este tipo de material; más aún, es posible incluso evitar que se produzca en primer lugar.

El móvil contra el sexting

Esa es la idea de la empresa japonesa Tone Mobile, que ha lanzado un smartphone capaz de impedirnos usar la cámara si cree que estamos desnudos. Se llama Tone e20, y a simple vista parece un móvil Android como otro cualquiera; de hecho, es llamativo por lo poco llamativo que es.

Con sus 6,26 pulgadas, es un móvil grande como dictan las tendencias actuales, pero el resto del hardware es más comedido; al fin y al cabo, apunta directamente a las gamas más bajas con un precio de 19.800 yenes, unos 167 €.

Nuevo Tone e20

Como el Tone e20 hay innumerables móviles en el mercado; pero este es el único que cuenta con la funcionalidad de "Protección de Smartphone" de Tone. Es un nombre que da lugar a la confusión, ya que en realidad no protege nuestro smartphone sino nuestra intimidad.

El sistema funciona en segundo plano, controlando el uso de las cámaras del e20. Cuando una cámara se usa para tomar una foto, el sistema analiza la imagen resultante para comprobar si es "inapropiada"; en caso de que sea así, muestra un mensaje de error en la pantalla, que según la traducción de SoraNews24, dice "Foto no tomada por contenido inapropiado".

Mensaje que aparece al detectar una foto con un desnudo

La foto recién tomada es borrada inmediatamente de la memoria del dispositivo, y no podemos acceder a ella desde la galería. Por lo tanto, todas las fotos que tomemos con el móvil serán analizadas usando este sistema de Inteligencia Artificial, y sólo se conservarán las que reciban el visto bueno.

Tone no ha aclarado a qué se refiere exactamente con "contenido no apropiado", pero sí que ha especificado que esta tecnología no permite tomar selfies de cuerpo desnudo. Por lo tanto, probablemente buscará indicios de genitales o partes del cuerpo como los pezones.

Pensado para adolescentes

Como probablemente ya habrás deducido, el Tone e20 no está pensado para el gran público, sino para adolescentes y niños. Este móvil supone una barrera para el 'sexting', al menos en teoría; la lógica de la compañía es que estos móviles ya vienen preparados con una conexión a Internet, y quiere aportar algo de seguridad adicional frente a embaucadores y chantajistas.

Notificación con información de la foto tomada

Para ayudar a esto, el sistema de protección puede ser asociado con una app instalada en el móvil de un padre o tutor. Cada vez que el sistema detecte una foto "inapropiada", la app lanzará una notificación con información como la geolocalización y una versión pixelada de la foto tomada. Tone promete que esa foto no se guarda en sus servidores ni en otros dispositivos. La protección puede ser desactivada, pero sólo por un usuario adulto.

Esta protección puede evitar muchas lágrimas si funciona correctamente; la duda es si es "pasarse" un poco. Por el momento, no hay noticias de que esta tecnología vaya a implementarse en móviles lanzados fuera de Japón.