El nuevo Monopoly que ha llegado a España tiene asistente de voz como Alexa

Hoy en día parece que todo tiene que tener su propio asistente personal; la popularidad de Alexa, Siri y Google Assistant es sólo el principio. Usar los dedos está sobrevalorado, ahora lo que está de moda es decir en voz alta lo que quieres, y el sistema hace el resto.

Esto no funciona sólo con nuestro móvil o nuestra lavadora inteligente; en Hasbro creen que puede servir incluso en juegos de mesa clásicos como el Monopoly.

En efecto, el juego basado en el capitalismo no podía dejar escapar la moda de los asistentes personales.

El nuevo Monopoly Voice Banking es justo eso, una versión de Monopoly con un asistente de voz, gracias a un altavoz incorporado que reconocerá nuestras voces y nos ayudará a jugar sin necesidad de llevar la cuenta del juego.

El nuevo Monopoly, con asistente de voz

Puede parecer algo exagerado, pero la verdad es que Monopoly es tal vez el mejor juego en el que implementar una ayuda como esta. Sus reglas son algo más complejas que un juego de mesa convencional para los más pequeños; llevar la cuenta de tus propiedades y del dinero que tiene cada uno hace que tengamos que implicarnos más.

Pero, ¿tanto como para necesitar un asistente personal? En Hasbro creen que sí, y de ahí el lanzamiento de Monopoly Voice Banking, que primero fue presentado en EEUU y ahora se ha confirmado su lanzamiento en España.

La gran diferencia de esta versión es que incluye un altavoz con un asistente de voz preinstalado; cómo no, tiene la forma de la chistera del "viejo del Monopoly", que hoy me he enterado que se llama "Mr. Monopoly". Claramente lo que ha ganado en el sector inmobiliario no lo ha invertido en un nombre original.

De hecho, la presencia del ¿afable? empresario no se limita a ese detalle, y será él quien nos responda por el altavoz. Un detalle importante es que Hasbro no parece haber introducido nuevas mecánicas de juego aprovechando el altavoz; y esta versión se juega como la clásica, con algunas pequeñas diferencias, como la posibilidad de construir hoteles sin tener que adquirir casas. Las cartas de suerte las reparte el asistente de manera virtual, pero aún así la carta de "Quedas libre de la cárcel" sigue siendo física.

La diferencia es que podemos usar el altavoz para llevar la cuenta del juego. Nada más empezar, tenemos que sincronizar nuestro peón con el asistente, indicando nuestro nombre. A partir de entonces, el asistente reconocerá la voz de todos los presentes; algunas de las acciones que puede ejecutar con órdenes de voz son: alquilar, comprar o subastar propiedades, avanzar, recibir dinero y consultar el saldo.

Una ventaja de que este sistema lleve la partida es que en cualquier momento podemos pausarla; la partida se quedará en la memoria y podremos continuar justo donde estábamos. Seguro que será la función preferida de los adultos.

Será interesante ver si estas mejoras ayudarán al juego, especialmente para atraer a nuevos jugadores. Monopoly Voice Banking ya está disponible en España por 33 € en las tiendas habituales como Amazon.