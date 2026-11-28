Xiaomi revoluciona los televisores en España con el TV Stick HD: Google TV con todas las apps por solo 49,99 euros

Convertir un televisor viejo en inteligente nunca ha sido tan sencillo, con el lanzamiento en España del Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen en España, uno de los dispositivos más completos que hemos visto hasta ahora con el precio de 49,99 euros que tiene.

Estamos ante un reproductor extremadamente pequeño (el mando a distancia que viene incluido es más grande), pero que es capaz de acceder a la plataforma Google TV y descargar las apps de Android que queremos usar en nuestro televisor.

El nuevo diseño es más delgado y los bordes curvos facilitarán su instalación en la parte trasera de cualquier televisor, además de facilitar el transporte si lo queremos poner en otra pantalla.

Sus dimensiones son de 107,4 mm de largo, 30 mm de ancho, con un grosor de 14 mm y un peso de apenas 44 gramos, e incluye un cable de extensión HDMI en la caja si tenemos que instalarlo lejos de la pantalla.

Funciona de manera sencilla: en un extremo tenemos una conexión HDMI que podemos conectar a cualquier pantalla con ese puerto, y en el otro un puerto USB-C para conectarlo a la red eléctrica. Para obtener Internet, cuenta con una conexión WiFi de 2,5 Ghz / 5 GHz.

Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen Xiaomi El Androide Libre

Una de las grandes novedades respecto a la primera generación de este dispositivo es el salto al sistema Google TV; en vez de quedarse en la experiencia básica de Android TV, esta interfaz organiza las películas y series de todas nuestras suscripciones en una pantalla principal unificada, permitiendo crear perfiles personalizados para cada miembro del hogar y recibir recomendaciones a medida.

El dispositivo ya viene con Netflix, Amazon Prime Video y YouTube preinstalados de fábrica. Sin embargo, no tenemos por qué quedarnos aquí, y desde la tienda de apps podemos descargar e instalar más de 10.000 servicios adicionales, incluyendo cientos de canales gratuitos.

Google TV en el Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen Xiaomi El Androide Libre

También integra la tecnología Google Cast, lo que permite enviar contenido, fotografías o vídeos directamente desde el teléfono móvil o la tablet al televisor de forma inalámbrica. A esto se le suma un mando a distancia con control por voz mediante el Asistente de Google y botones de acceso directo.

Xiaomi presume de dar el salto a una plataforma de nueva generación con el Xiaomi TV Stick HD 2nd Gen, que incluye un nuevo procesador con cuatro núcleos Cortex-A55 junto a una gráfica Mali-G31 MP2, acompañados de 1 GB de memoria RAM DDR4 y 8 GB de almacenamiento interno.

Este dispositivo está pensado para pantallas Full HD a 1080p y 60 Hz, pero Xiaomi también ofrece una versión para pantallas 4K desde hace meses en España.

Esta generación añade compatibilidad con el estándar de alto rango dinámico HDR10+ para mejorar el contraste. También incorpora soporte para el códec de vídeo AV1, especialmente importante para plataformas de streaming como YouTube. En lo que respecta al audio, es compatible con decodificación Dolby Audio y DTS:X.