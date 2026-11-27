Google Maps prueba un modo de alta visibilidad en la interfaz de Android Auto que transforma los colores y rutas

La popular aplicación de mapas de Google trabaja en una nueva función diseñada para mejorar la legibilidad de sus rutas en pantalla. Esta novedad introduce un estilo de mapa denominado alta visibilidad que modifica de forma notable los colores tradicionales de la interfaz.

Ha sido Android Authority quien ha encontrado esta novedad en la versión 26.48 de la aplicación para dispositivos Android. Aunque la opción todavía no está disponible para el público general, han logrado activarla de manera manual para observar su funcionamiento real.

Hasta ahora, los conductores podían alternar entre los temas claro y oscuro según sus preferencias personales o la configuración del teléfono. Con este nuevo ajuste, los usuarios tendrán dos opciones adicionales dentro del menú de estilos de mapa: el modo estándar y el modo de alta visibilidad.

El objetivo principal de esta actualización consiste en facilitar la distinción de los elementos clave de la carretera con un simple vistazo. A pesar de la transformación estética en la paleta cromática, la estructura general y la disposición de los botones permanecen prácticamente intactas.

Al activar esta función en el tema claro, la apariencia del entorno sufre una modificación evidente respecto al diseño habitual de la plataforma. Las zonas verdes brillantes que suelen representar la vegetación pasan a mostrar un tono mucho más oscuro y apagado.

Por su parte, las áreas de color blanco hueso y beige se transforman en distintas tonalidades de gris neutro. Además, el clásico indicador de ubicación de color azul cambia por un tono morado muy llamativo para resaltar sobre el fondo.

El resultado final ofrece un aspecto mucho más sobrio y contrastado en comparación con la versión estándar que se conoce desde hace años. De este modo, las calles principales y los trayectos destacan con mayor claridad sin saturar la vista del conductor.

Modo normal (izquierda) y Modo de alto contraste (derecha) Android Authority

Las diferencias visuales se vuelven todavía más marcadas cuando el usuario decide activar el modo oscuro en su dispositivo móvil. En lugar del habitual fondo con matices azulados, el nuevo estilo apuesta por tonos sumamente oscuros, casi negros.

La ruta de navegación de color cian brillante también recibe un rediseño completo en esta modalidad nocturna. Ahora el camino sugerido se muestra en color morado intenso con un relleno en tono lavanda mucho más claro en su interior.

Tanto las masas de agua como los parques adoptan colores más oscuros para evitar reflejos innecesarios durante la conducción nocturna. Al mismo tiempo, las carreteras y las etiquetas con los nombres de los lugares mantienen una definición excelente para una lectura rápida.

Este descubrimiento ayuda a explicar un comportamiento extraño detectado en la plataforma durante el pasado mes de septiembre. En aquel momento, varios usuarios observaron colores más oscuros en Google Maps al utilizar el sistema Android Auto en sus vehículos.

Nueva interfaz de Google Maps Android Authority

En ese instante no estaba claro si se trataba de un error de programación o de una prueba intencionada por parte de la compañía tecnológica. Curiosamente, esos tonos oscuros no aparecían en la pantalla del teléfono móvil conectado, sino únicamente en la consola del automóvil.

Con la aparición de este nuevo ajuste de estilo de mapa, todo indica que aquellas pruebas formaban parte del desarrollo actual. La empresa parece estar unificando una experiencia visual pensada específicamente para mejorar la seguridad y el contraste al volante.

Todavía no hay una confirmación de cuándo llegará esta función a las versiones estables para que las disfruten todos los usuarios, pero visto lo adelantado que está el desarrollo se supone que lo hará en pocas semanas.