Revolución en Android: WhatsApp añade audio a los 'stickers' y la IA de Google los generará a la carta

La comunicación digital en dispositivos móviles atraviesa una etapa de transformación constante gracias a dos novedades recientes en el ecosistema de Android. Hace unas horas se anunciaba la programación de mensajes en WhatsApp y hay dos novedades más que ya están de camino.

Por un lado, las plataformas de mensajería están empezando a añadir pistas de audio a las pegatinas animadas, mientras que los asistentes inteligentes preparan herramientas para diseñar paquetes gráficos personalizados.

Ambas propuestas buscan ampliar la expresividad de los usuarios sin obligarlos a salir de sus aplicaciones cotidianas. El resultado es un entorno donde el diseño gráfico automatizado y los efectos sonoros convergen para enriquecer cada conversación.

Stickers con audio integrado

La conocida aplicación de mensajería ha comenzado a desplegar una función que permite enviar pegatinas con sonido en dispositivos Android. Según detalla WABetaInfo esta herramienta combina animaciones tradicionales con efectos sonoros reproducibles.

Para crear uno de estos elementos, el usuario debe abrir el teclado de pegatinas y seleccionar la opción de creación a partir de un vídeo de su galería. El sistema convierte automáticamente el clip en una animación y muestra un botón superior para adjuntar una pista sonora.

Nueva interfaz de stickers con sonido en WhatsApp WABetaInfo

El editor ofrece cuatro alternativas distintas para personalizar el apartado acústico de cada archivo generado. Es posible conservar el sonido original del vídeo, elegir un efecto predefinido, importar un archivo desde el gestor del teléfono o grabar una nota de voz.

Una vez enviado el mensaje, la pegatina muestra un pequeño icono de altavoz en la esquina para indicar que contiene audio. Por defecto permanece silenciada para evitar interrupciones molestas, pero al pulsar sobre ella el sonido se reproduce tres veces en bucle antes de detenerse.

Todo el proceso mantiene el cifrado de extremo a extremo tanto para la imagen en movimiento como para la pista de audio asociada. De este modo, las conversaciones ganan una dimensión sensorial adicional sin comprometer la privacidad de los participantes.

Creando stickers con Gemini

De forma paralela, el asistente de inteligencia artificial de Google trabaja en un generador nativo de pegatinas y paquetes completos. Tal como revela Android Authority, la plataforma incluirá un menú dedicado con opciones para copiar, compartir y descargar colecciones.

El sistema generará las imágenes en formato WebP, un estándar ligero que facilita su almacenamiento directo en la galería del dispositivo. Además, los usuarios podrán enviar creaciones individuales hacia aplicaciones de terceros mediante la hoja de compartir nativa de Android.

Aunque el código descubierto menciona la descarga de paquetes agrupados, todavía no existe evidencia de una integración directa para importar lotes completos en WhatsApp o Telegram. Sin embargo, esta limitación técnica podría resolverse en futuras actualizaciones conforme madure la herramienta.

Código de la nueva función en Gemini Android Authority

Este movimiento resulta lógico tras el cierre de las funciones similares en Pixel Studio y la redirección hacia las capacidades de imagen de Gemini. Al integrarse directamente en el asistente, la generación gráfica mediante inteligencia artificial estará disponible en cualquier teléfono Android y no sólo en modelos específicos.

La combinación entre los gráficos generados por inteligencia artificial y las nuevas pistas sonoras abre posibilidades creativas inéditas para los usuarios. Un archivo creado en segundos con el asistente puede transformarse después en una animación sonora dentro del chat.

Por ahora, ambas novedades se encuentran en fases de despliegue gradual o desarrollo interno, llegando primero a grupos reducidos de probadores. Durante las próximas semanas, millones de usuarios en todo el mundo podrán experimentar esta nueva forma de comunicarse visual y acústicamente.