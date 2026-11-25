El gigante tecnológico chino Huawei anunció el martes 24 de noviembre de 2026 que los dispositivos equipados con su sistema operativo propio HarmonyOS han superado la barrera de los 100.000.000 de unidades. Esta cifra engloba tanto teléfonos inteligentes como tabletas y ordenadores personales que funcionan bajo las versiones cinco, seis y siete de esta arquitectura independiente.

Yu Chengdong, director ejecutivo de la compañía, calificó este logro como un momento histórico a través de su cuenta oficial en la red social Sina Weibo. Según el directivo, el ecosistema ha cruzado un umbral crítico de escala y ha entrado oficialmente en una nueva etapa de madurez, usabilidad y crecimiento impulsado por la innovación.

El crecimiento del sistema ha sido especialmente rápido desde el lanzamiento comercial de su arquitectura nativa en octubre de 2024 con la llegada de HarmonyOS 5. La plataforma ha necesitado apenas 25 meses para alcanzar los 100.000.000 de equipos activos tras desvincularse por completo del código abierto de Android y del núcleo de Linux.

En la actualidad, el ecosistema digital de Huawei cuenta con más de 460.000 aplicaciones y servicios disponibles para los usuarios finales. Además, la plataforma ha logrado atraer a más de 12.000.000 de desarrolladores registrados que trabajan activamente en la creación de herramientas nativas.

El origen de este desarrollo se remonta a 2019, año en que el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a Huawei en su lista negra comercial. Aquellas restricciones provocaron que Google suspendiera parte de su cooperación empresarial con la firma china, bloqueando su acceso a servicios extranjeros esenciales.

Ante el riesgo de quedar aislada en un mercado dominado casi al 100% por Android e iOS, la empresa aceleró la creación de una alternativa tecnológica propia. La arquitectura actual dispone de su propio núcleo operativo, un lenguaje de programación exclusivo y un marco de inteligencia artificial desarrollado íntegramente en China.

Con esta base consolidada en su mercado local, Huawei planea ahora desafiar a Android y a iOS en el ámbito internacional mediante una expansión gradual fuera de sus fronteras. Analistas del sector tecnológico en Pekín señalan que superar esta marca otorga a la compañía una base sólida para fomentar una mayor diversificación en la industria mundial del software móvil.

Xiang Ligang, director general de la Alianza de Tecnología de Aplicaciones de Información Moderna de Zhongguancun, destacó que el bloqueo externo no ha logrado frenar el avance de la firma. Por el contrario, las sanciones han impulsado una mayor inversión nacional en áreas críticas como los sistemas operativos, el diseño de semiconductores y la fabricación avanzada.

El impacto de esta plataforma trasciende los dispositivos de consumo gracias a su vertiente de código abierto, conocida como OpenHarmony. Esta comunidad abierta ya reúne a más de 14.000 colaboradores y ha generado más de 120 distribuciones industriales aplicadas en sectores como la energía, el agua y la manufactura.

Según el analista Liu Dingding, el control total sobre estas tecnologías centrales permite coordinar mejoras entre distintos eslabones de la cadena de suministro china. Este avance beneficia directamente a componentes fabricados en el país, como los procesadores Kirin, las memorias nacionales y los paneles de visualización.

Este despliegue de software coincide con una notable expansión de la capacidad industrial de semiconductores en China durante el presente año. Sólo en el mes de julio, las grandes empresas industriales del país produjeron 53.000.000.000 de circuitos integrados, lo que equivale a una media diaria de 1.700.000.000 de chips.

Durante los siete primeros meses de 2026, las exportaciones chinas de circuitos integrados alcanzaron un valor de 216.000.000.000 de dólares. Esta cifra representa un incremento interanual del 99,5% y supera por sí sola el total exportado durante todo el año 2025, que se situó en 201.900.000.000 de dólares.

Los expertos coinciden en que el caso de HarmonyOS demuestra cómo la industria tecnológica china ha transformado los cuellos de botella externos en objetivos prioritarios de desarrollo. Al consolidar un entorno independiente con cientos de miles de aplicaciones, Huawei sienta las bases para competir de tú a tú en el panorama digital global.