Es oficial: WhatsApp lanza los mensajes programados en España, con un límite de hasta 14 días para chats y grupos

WhatsApp ha anunciado el lanzamiento oficial en España de la función de mensajes programados, una de las más esperadas por los usuarios desde hace años por su enorme utilidad.

Como es lo habitual, la novedad empezará a aparecer de manera progresiva en todas las apps de WhatsApp y para todos los usuarios a lo largo de las próximas semanas, por lo que es posible que no la tengamos todavía en nuestra cuenta.

Este lanzamiento se produce después de varias semanas de pruebas en la versión beta de WhatsApp, donde ha tenido buenos resultados; de ahí que Meta haya decidido lanzar la función tan rápidamente.

Los mensajes programados permiten escribir un texto y adjuntar contenido multimedia como fotos y vídeos para que se envíe de manera automática en una fecha y hora concretas sin que tengamos que hacer nada más.

Para enviar mensajes programados en cualquier chat individual o en grupos, basta con redactar el mensaje o adjuntar el archivo como si fuese cualquier otro mensaje normal.

La diferencia es que, en lugar de dar un toque al botón de enviar, hay que mantenerlo presionado durante unos segundos. Entonces se despliega un menú emergente que permite seleccionar el día y la hora exactos que queremos.

El usuario o el grupo al que hemos enviado el mensaje lo recibirá a esa hora exacta, sin necesidad de tener la app abierta en ese momento, o incluso si no tenemos conexión o tenemos el móvil apagado.

Mensajes programados en WhatsApp Meta El Androide Libre

Eso es porque, cuando enviamos un mensaje programado, en realidad lo estamos enviando a los servidores de WhatsApp, que son los que se encargarán de reenviar el mensaje a la hora seleccionada al chat correspondiente.

Lo destacable es que WhatsApp ha conseguido implementar esta funcionalidad sin sacrificar la privacidad. Los mensajes programados siguen estando cifrados de extremo a extremo, por lo que nadie, ni siquiera la propia compañía, es capaz de leer el contenido en el tiempo que permanece en los servidores.

Para el receptor, el mensaje aparece como si fuese enviado en ese momento, sin ninguna indicación de que ha sido enviado con antelación, por lo que los chats pueden transcurrir con total normalidad.

Un detalle importante que debemos recordar es que los mensajes de WhatsApp se pueden programar con una antelación mínima de 10 minutos, con un límite máximo de hasta 14 días.

De la misma manera, los mensajes programados tienen la limitación de que solo podemos adjuntar una fotografía o vídeo por cada envío, por lo que no podemos programar el envío de galerías completas de golpe.

Los usuarios pueden revisar la cola de mensajes programados pendientes y eliminar el que queramos antes de que sea enviado al destinatario, sin que este lo sepa, aunque por ahora no podemos editar el texto ya programado, por lo que tenemos que borrar el mensaje y escribirlo de nuevo si nos hemos equivocado.

Esta función puede ser muy útil en muchas situaciones, como por ejemplo, para enviar felicitaciones de cumpleaños en la fecha exacta para que no se nos olvide, o enviar avisos a grupos de trabajo programados para que lleguen al inicio de la jornada laboral.