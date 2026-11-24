Nothing ha anunciado en una exclusiva con Bloomberg que está preparando una nueva apuesta en el sector del hardware con inteligencia artificial bajo el nombre de Ear Note.

Este dispositivo consiste en un conjunto de auriculares inalámbricos acompañados por un estuche de carga equipado con micrófonos propios para capturar audio.

La función principal de este equipo es grabar y transcribir conversaciones tanto presenciales como telefónicas de manera automática. Para gestionar todo el contenido generado, los usuarios disponen de una aplicación vinculada que organiza las grabaciones, las transcripciones y los resúmenes elaborados mediante inteligencia artificial.

Con este lanzamiento, la empresa busca competir directamente con propuestas similares del mercado actual, como las recientes funciones del reloj inteligente de Apple o los muchos productos que han salido los últimos años para estas funciones.

El director ejecutivo de la firma, Carl Pei, realizó una demostración anticipada del producto a Bloomberg antes de su presentación oficial prevista para el 8 de diciembre de 2026.

A pesar de la cercanía de su estreno comercial, el directivo confirmó que la compañía todavía no ha fijado el precio definitivo de venta al público. Como referencia dentro de su catálogo actual, los auriculares más caros de la marca alcanzan los 149 euros.

Bloomberg también señala que Nothing ha decidido retrasar sus planes rumoreados para lanzar un reloj inteligente con inteligencia artificial y unas gafas inteligentes. En su lugar, la organización ejecutará un calendario de lanzamientos de teléfonos inteligentes mucho más intenso durante 2027 en comparación con la estrategia seguida en 2026.

A través de una publicación en la red social X, Carl Pei explicó que este producto representa el primero de muchos dispositivos destinados a construir una capa de contexto de hardware para la inteligencia artificial. El ejecutivo destacó que la marca prefiere mejorar un objeto que las personas ya usan y en el que confían a diario en lugar de pedirles que carguen con un aparato completamente nuevo.

En sus declaraciones a la prensa, el fundador de la empresa reconoció que el sector de los dispositivos portátiles con capacidad de grabación resulta un terreno muy delicado en términos de privacidad. Por este motivo, el equipo de diseño actuó con extrema precaución para evitar riesgos innecesarios y optó por controles físicos claros.

Context doesn't live in a chat box https://t.co/6o8dmanMik — Carl Pei (@getpeid) November 10, 2026

Además, Pei señaló que no espera un éxito masivo inmediato para los accesorios dedicados exclusivamente a la inteligencia artificial. El directivo considera que estos artículos ocuparán un nicho específico a corto plazo mientras la marca evoluciona hacia una plataforma abierta para múltiples asistentes.

Los Ear Note permitirán interactuar con diversos agentes de inteligencia artificial externos, además de integrar un sistema básico de control por voz desarrollado por la propia Nothing. Esta arquitectura facilitará que los usuarios mantengan diálogos fluidos de ida y vuelta con sus asistentes digitales sin necesidad de mirar la pantalla del teléfono.

El funcionamiento del sistema divide las tareas de captura sonora según el contexto de uso del propietario. Mientras que los auriculares registran las llamadas telefónicas y las notas personales, el estuche puede permanecer sobre una mesa para grabar reuniones presenciales completas.

Para iniciar las grabaciones de voz propias de forma rápida, el estuche incorpora un botón físico denominado Talk. Este componente de hardware ya había aparecido previamente en el modelo Ear 3 y podría volverse programable para ejecutar otras tareas en futuras actualizaciones.

La incursión de la firma en la captura de audio inteligente tampoco parte de cero dentro de su propia familia de productos. Durante los meses anteriores de 2026, la compañía ya había introducido una herramienta llamada Audio Snapshot en los auriculares Ear 3A para facilitar el registro de notas rápidas.