OPPO lanza en España el Watch 5, un reloj centrado en la salud, con modo especial para jugar al pádel y un precio ajustado

Los usuarios que buscan un nuevo reloj, inteligente de cara al Black Friday o las Navidades tienen una nueva opción tras el lanzamiento oficial del OPPO Watch 5 en el mercado español. Este dispositivo llega con el objetivo fundamental de consolidarse como una herramienta útil tanto para la práctica deportiva como para las rutinas diarias.

Su diseño se aleja de los convencionalismos para presentar un formato cuadrado, caracterizado por su extrema delgadez y ligereza estructural. El reloj presenta un grosor de 9,2 milímetros y un peso de 25 gramos, ofreciendo un chasis de aluminio pensado para garantizar comodidad constante.

El apartado visual cuenta con una pantalla AMOLED de 1,85 pulgadas que domina todo el frontal del equipo. Este panel destaca por sus biseles cuádruples simétricos y un pico de luminosidad de 3000 nits, asegurando una legibilidad impecable bajo cualquier condición de luz.

Los usuarios pueden elegir entre tres colores denominados Twinkle Purple, Mint Green y Cool Black. El modelo púrpura presenta un acabado exclusivo en su superficie que otorga un discreto brillo perlado, marcando una diferencia estética frente al resto de versiones disponibles.

La apariencia del dispositivo se complementa con coloridas correas de fluoroelastómero y un amplio catálogo de más de cuatrocientas esferas prediseñadas. El sistema incluye más de treinta plantillas que permiten crear diseños únicos utilizando fotografías propias y compartir el resultado final mediante sencillos códigos descargables.

En el ámbito físico, el fabricante ha implementado una novedosa herramienta denominada UltraBurn Personalizado orientada a optimizar la pérdida de grasa. Este sistema respaldado por el algoritmo FatMax procesa variables biométricas como la edad y el consumo de oxígeno para establecer pautas de esfuerzo muy precisas.

Esta guía enfocada en la quema de calorías opera en 35 disciplinas deportivas de diversa exigencia. Durante cada sesión, el reloj emite notificaciones por voz o vibraciones que alertan al deportista cuando necesita modificar la intensidad para mantenerse en el rango cardíaco adecuado.

OPPO Watch 5 OPPO

El catálogo de actividades físicas compatibles con la monitorización supera el centenar de opciones, cubriendo las demandas de cualquier perfil. Destacan 14 modalidades profesionales que incluyen métricas específicas para el pádel, un deporte que actualmente goza de una inmensa popularidad y creciente demanda social.

El cuidado de la salud recibe un trato prioritario mediante un asistente capaz de detectar 13 estados de bienestar físico y mental. Las mediciones se complementan con un registro de exposición solar y un seguimiento del ciclo menstrual apoyado en un sensor de temperatura corporal.

El análisis del descanso nocturno ha sido mejorado para minimizar las molestias del usuario mientras duerme plácidamente. El sistema puede pausar la reproducción multimedia del teléfono automáticamente al detectar el sueño, elaborando después un detallado informe matutino sobre las diferentes fases del descanso.

La sincronización con el teléfono añade funcionalidades prácticas a través de una interfaz de notificaciones bautizada como Fluid Cloud. Esta herramienta permite consultar indicaciones de navegación o gestionar la cámara del teléfono remotamente, facilitando la captura de fotografías y su uso como fondo instantáneo.

OPPO Watch 5 OPPO

El rendimiento energético recae sobre una moderna batería de silicio-carbono con una capacidad nominal de 351 miliamperios hora. Esta pila garantiza 7 días completas de uso normal, pudiendo estirar su duración hasta 10 días si se realiza una gestión conservadora de las funciones inteligentes.

La velocidad de recarga ofrece una solución veloz para aquellos momentos en los que escasea el tiempo libre. Con 10 minutos conectado a la red eléctrica, el reloj recupera suficiente energía diaria, contando además con rigurosas certificaciones de resistencia al agua y al polvo.

OPPO Watch 5 OPPO

La comercialización oficial en España ha comenzado con un precio estipulado en 179 euros. Una campaña de lanzamiento reduce la tarifa a 149 euros e incluye gratuitamente un adaptador de corriente rápido hasta el 2 de diciembre.

A esta rebaja temporal se suma un descuento permanente del 20% diseñado exclusivamente para el colectivo de estudiantes. Esta estrategia comercial busca acercar la tecnología a los más jóvenes, completando una propuesta sólida en el competido mercado de los accesorios inteligentes actuales.