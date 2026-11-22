Una batería externa y unos auriculares por apenas 40 euros, lo nuevo de Xiaomi con todo lo que necesitas

La temporada del Black Friday ya está aquí, el mejor momento para aprovechar descuentos en productos tecnológicos; y este año, Xiaomi se ha superado a sí misma con rebajas muy interesantes con los nuevos paquetes o 'bundles' de productos.

La idea es sencilla, podemos conseguir diferentes combinaciones de dispositivos a un precio muy atractivo; puede ser ideal si queríamos renovar o si necesitábamos varios productos al mismo tiempo.

Por ejemplo, uno de los mejores 'bundles' que hemos visto nos permite conseguir una batería externa y unos auriculares inalámbricos al mismo tiempo con una gran rebaja; estos son los accesorios más necesitados por los usuarios de smartphones, así que viene bien comprarlos al mismo tiempo.

Por una parte, tenemos la elección de la batería externa. Podemos optar por la Xiaomi 33W Power Bank 10000 mAh; cuenta con cable integrado y una gran capacidad para hacer que nuestro móvil y otros dispositivos duren varios días.

También podemos optar por la Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank, una batería ultradelgada con carga inalámbrica que podemos simplemente 'pegar' a la trasera de nuestro móvil (siempre y cuando también tenga imanes o estemos usando una funda con imanes). De esta manera, podemos decir adiós a los cables, aunque a cambio la capacidad baja a los 5.000 mAh.

La segunda elección es de auriculares. Para empezar, tenemos los Redmi Buds 6 Play, un modelo que apuesta por la simplicidad en diseño y funcionalidades; cuenta con hasta 36 horas de reproducción y anulación de ruido para llamadas.

Los Redmi Buds 8 Active son más completos, con un diseño semiabierto y ergonómico que ofrece una mayor comodidad para llevarlos puestos durante horas. Duran hasta 37 horas y tienen reducción de ruido con doble micrófono para llamadas claras.

Por último, podemos optar por los Redmi Buds 8 Lite, un modelo cerrado que ofrece la mejor anulación de ruido de los tres, de hasta 42 dB, y un mejor sonido con un controlador de 12,4 mm con diafragma de titanio.

El precio de este paquete varía dependiendo del producto que escojamos. Por ejemplo, si elegimos la batería con cable y los Redmi Buds 6 Play, el precio final se queda en apenas 39,98 euros, una rebaja de 15 euros respecto a lo que nos costaría comprarlos por separado.

Si optamos por la batería magnética sin cables y los auriculares más potentes, el paquete se queda en 62,98, que supone un ahorro de 20 euros respecto a su precio por separado.

Por lo tanto, es importante elegir bien lo que necesitamos dependiendo de nuestras preferencias, pero lo que está claro es que vamos a ahorrar si compramos ambos dispositivos al mismo tiempo.