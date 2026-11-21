Razer presenta sus ratones más ambiciosos de la historia: fibra de carbono para subir la precisión y el rendimiento

Razer cambia las reglas del juego. Ha presentado la colección Razer Carbon Fiber, que incluye los ratones Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition y Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition realizados con fibra de carbono.

La marca mundial líder en estilo de vida para gamers explica que, para realizar estos nuevos modelos de ratón, pensados para los usuarios más exigentes, ha utilizado uno de los materiales más resistentes disponibles: fibra de carbono tejida auténtica.

"Es el sello distintivo de los superdeportivos, la industria aeroespacial y el automovilismo, ámbitos en los que cada miligramo cuenta y cada componente debe funcionar a la perfección", explica la empresa, es por ello que estos nuevos modelos trasladan "esa misma excelencia a los ratones para esports de Razer".

El verdadero punto diferencial es que integran la fibra de carbono auténtica en la carcasa pero manteniendo al mismo tiempo el diseño icónico que los jugadores ya conocen.

Pensando en la exigencia de estos modelos, llegan a un precio de 269,99 para cada uno de ellos, con lo que sólo los que de verdad aprecian este avance invertirán en ellos.

En diseño rompedor

El elemento central de la colección es la fibra de carbono tejida, un material reconocido por su relación resistencia-peso.

"Dar forma a la fibra de carbono para crear la carcasa de un ratón es una tarea compleja, que comienza con el propio tejido: la fibra se entrelaza siguiendo un patrón de sarga 2x2, el cual le confiere a la fibra de carbono su característico aspecto diagonal", explica la compañía en un comunicado.

Ratones Razer Carbon Fiber. Razer

Estas láminas tejidas se moldean mediante prensado en caliente, consolidándose bajo la acción del calor y la presión para mantener su forma. Posteriormente, maquinaria de control numérico por computadora (CNC) corta cada carcasa siguiendo los contornos precisos de las icónicas formas de los modelos Viper y DeathAdder.

Por último, cada carcasa se deja al descubierto bajo una capa transparente curada con luz ultravioleta, en lugar de estar pintada; de este modo, el entramado resalta bajo cualquier tipo de iluminación. Lo que los jugadores ven y sostienen es auténtica fibra de carbono.

"Desde el tejido hasta el acabado final, cada etapa se somete a los mismos estándares rigurosos, lo que refleja el compromiso de Razer por crear productos de primer nivel sin concesiones", refieren.

Lo cierto es que el resultado es una carcasa más ligera y, a la vez, hasta un 53% más resistente que el plástico ABS, pesando sólo 47 y 49 gramos (Viper y DeathAdder, respectivamente).

Precisión bestial

Si el diseño con ergonomía y ligereza es clave, la precisión es esencial. "Permite que cada movimiento sea rápido y que el deslizamiento comience con mayor agilidad y se detenga con mayor precisión", explica Razer en el comunicado.

Y es que el verdadero elemento esencial es que ofrezcan a los profesionales las formas que ya conocen, pero en un material de confianza que resulta más ligero y resistente.

Ratones Razer Carbon Fiber. Razer

Ambos ratones están equipados con el sensor óptico Razer Focus Pro 50K de 3.ª generación, la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed de 2.ª generación y los switches ópticos para ratón Razer de 4.ª generación, ofreciendo hasta 180 horas de autonomía. En el caso del Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition, esto supone además una mejora en el sensor y en la duración de la batería respecto al modelo base.

"Tiene la forma Viper que ya me encanta, y la fibra de carbono hace que se sienta más resistente y de mayor calidad", ha comentado Jaccob 'Zellsis' Whiteaker, campeón del VALORANT Masters Madrid 2024.