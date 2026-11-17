Android Auto vuelve a dar fallos: Spotify y YouTube Music son algunas de las aplicaciones que se han visto afectadas

Google ha comenzado el despliegue de la versión beta de Android Auto 18.2 para los usuarios inscritos en su programa de pruebas. Esta nueva actualización llega con la promesa de mejorar la experiencia de conducción, aunque los cambios a simple vista parezcan inexistentes. Lo que no es inexistente es el fallo que dan algunas apps.

Muchos conductores esperaban encontrar nuevas funciones al actualizar sus dispositivos a esta reciente versión del sistema operativo para vehículos. Sin embargo, la realidad es que la interfaz principal se mantiene idéntica a la que hemos estado utilizando durante los últimos meses.

El enfoque principal de los desarrolladores en esta etapa parece estar centrado en corregir errores internos y optimizar el rendimiento general. Estas mejoras invisibles son fundamentales para garantizar que la conexión entre el teléfono móvil y la pantalla del coche sea completamente estable.

El problema es que algunos usuarios están reportando fallos a la hora de controlar la reproducción multimedia en aplicaciones como Spotify en YouTube Music. El problema no radica en la interfaz táctil, que suele controlar Android, sino en la integración con los botones físicos de los coches.

En algunos modelos cuando pulsamos el control multimedia de los botones del volante para avanzar una canción el sistema no reconoce correctamente la acción y avanza dos de forma errática.

Los ingenieros de Google han reportado que ya están al tanto de ese fallo y que están trabajando para corregirlo, pero por el momento no han dado fechas de la próxima actualización.

Por otro lado, Android Auto se prepara para dejar de obligar a sus usuarios a utilizar una interfaz oscura por defecto sin posibilidad de elección. Esta monotonía estética ha generado cierta fatiga visual entre los conductores que prefieren interfaces más brillantes durante sus trayectos diurnos.

Comentario de los desarrolladores Google

La preparación de este nuevo tema claro indica que Google finalmente está escuchando las peticiones de su comunidad de usuarios. La implementación de fondos claros podría mejorar significativamente la visibilidad de la pantalla cuando la luz del sol incide directamente sobre el salpicadero.

El desarrollo de esta característica ha sido un proceso inusualmente largo y lleno de pistas ocultas en versiones anteriores del software. La cantidad de recursos modificados en la versión 18.2 sugiere que el lanzamiento oficial del modo claro está cada vez más cerca.

Otro aspecto notable de esta actualización beta es que mantiene el soporte técnico para teléfonos móviles que funcionan con Android 9. Esta decisión permite que los conductores con dispositivos más antiguos sigan disfrutando de la conectividad en sus vehículos sin verse forzados a comprar otro terminal.

Anteriormente, la empresa tecnológica había sugerido que Android 11 se convertiría en el requisito mínimo indispensable para utilizar el sistema en el coche. Afortunadamente para muchos propietarios de móviles veteranos, esa restricción todavía no se ha aplicado de manera estricta en esta versión.

Es muy probable que el sistema cambie automáticamente entre el tema claro y el oscuro dependiendo de la hora del día. Esta transición inteligente imitaría el comportamiento de los faros del coche para evitar deslumbramientos peligrosos durante los viajes nocturnos.

El modo oscuro seguirá siendo la opción más segura y cómoda cuando conduzcamos por carreteras con poca iluminación exterior. Por el contrario, el tema luminoso brillará con todo su esplendor durante las soleadas mañanas de verano para facilitar la lectura rápida de los mapas.