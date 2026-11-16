Google Maps cambia para siempre en España: llega Ask Maps como la mayor evolución de la app en más de 10 años

Google ha anunciado la expansión de Ask Maps a más de 30 países de Europa, entre los que se incluye España y el idioma español; la compañía afirma que se trata de "la mayor evolución de Google Maps en más de una década".

No es para menos, porque Ask Maps tiene el potencial de cambiar completamente la manera en la que usamos la app de mapas, eliminando la necesidad de hacer búsquedas de manera manual o con términos clave.

En vez de eso, la integración de Gemini con Ask Maps permite realizar consultas con lenguaje natural y obtener resultados más apropiados para lo que necesitamos en cada momento, basados en los datos de más de 300 millones de lugares y las reseñas de 500 millones de usuarios.

Con Ask Maps, podemos preguntar cualquier duda que tengamos sobre un lugar concreto, o pedir recomendaciones más específicas a lo que queremos. Por ejemplo, podemos preguntar por un restaurante tranquilo para conversar, o localizar una pista de tenis iluminada para jugar esta misma noche.

Otra novedad clave es la creación de itinerarios de viaje completos. La inteligencia artificial organiza rutas por etapas, incluyendo consejos prácticos para antes del viaje, predicciones meteorológicas durante el trayecto, y la disponibilidad de aparcamiento en cada parada y en la llegada.

Si tenemos el historial de Google Maps activado, Ask Maps también recordará nuestras conversaciones anteriores para continuar por donde lo dejamos, como por ejemplo, "Recuérdame, ¿qué actividades me sugeriste para mi viaje en Chicago?".

Ask Maps en Google Maps Google El Androide Libre

Sin embargo, hay que aclarar que no todas las funciones de Ask Maps están disponibles en nuestro país, al menos por ahora; por ejemplo, la capacidad para pedir comida a domicilio a través de socios como Uber Eats sigue limitada a Estados Unidos.

Lo mismo ocurre con la búsqueda de hoteles con comparación de precios en tiempo real, el descubrimiento de eventos con enlaces directos a la compra de entradas, y las aportaciones de los usuarios por conversación.

De la misma manera, el nuevo widget de transporte público, que muestra minuto a minuto los retrasos y el estado de autobuses, aún no está disponible en España.

Aunque Google no ha explicado el motivo por el que estas funciones no están disponibles en España, al menos la compañía ha confirmado que irán llegando a más mercados de manera progresiva.

Ask Maps en Google Maps Google El Androide Libre

Google también ha anunciado la llegada de Inteligencia Personal a Google Maps. Recordemos que Inteligencia Personal (Personal Intelligence) es una función que permite conectar Gemini con toda nuestra vida personal, analizando los datos de Gmail, Google Fotos, YouTube y la búsqueda de Google para ofrecer respuestas mucho más personalizadas.

Ahora, Google Maps se puede conectar de la misma manera a Gmail (y próximamente a Calendar) para ofrecer respuestas adaptadas a nuestros planes personales.

Por ejemplo, si tenemos una reserva de hotel o un billete de avión en el correo, Maps lo tendrá en cuenta sin tener que explicárselo para, por ejemplo, sugerir actividades cercanas antes del vuelo o indicar a qué hora debemos salir hacia el aeropuerto.

Esta vinculación viene desactivada por defecto por cuestión de privacidad, y el usuario decide cuándo activarla; Google promete que Inteligencia Personal "se creó con la privacidad en mente".