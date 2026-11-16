Una función engañosa, 20 millones de afectados y un permiso oculto: así espía Facebook a sus usuarios

La privacidad de los usuarios europeos ha vuelto a centrar el debate tecnológico tras una reciente e histórica sanción económica. El Garante para la Protección de los Datos Personales de Italia ha impuesto una multa de 805 millones de euros a Meta, la matriz de Facebook.

Esta penalización económica se dirige concretamente a las prácticas de la empresa dentro de su aplicación móvil. La autoridad pública descubrió que la plataforma accedía a la galería de los teléfonos Android sin el consentimiento explícito de las personas.

Todo comenzó a mediados del año pasado gracias a una queja formal presentada por el Centro de Protección de los Consumidores de Bolzano. A partir de esa primera advertencia, los expertos del organismo institucional iniciaron un análisis técnico del comportamiento de la aplicación.

El foco de la investigación se centró en una función específica que la red social había introducido en sus sistemas operativos. Esta herramienta sugería constantemente a los usuarios que compartieran imágenes y vídeos privados mientras navegaban de forma habitual por su muro.

Los técnicos de la institución descubrieron que el sistema solicitaba un único permiso general para acceder al almacenamiento interno del dispositivo. Dicha autorización servía para múltiples propósitos diferentes, ocultando de este modo la verdadera intención de explorar los archivos personales de manera continua.

Además, el mensaje de advertencia que aparecía en la pantalla mostraba un texto excesivamente genérico y carente de toda claridad. Los ciudadanos simplemente leían una invitación abstracta para habilitar otras funciones, lo cual impedía comprender el verdadero alcance de la intromisión digital.

El problema se agravaba todavía más al comprobar que esta polémica herramienta venía activada por defecto desde el mismo momento de la instalación. Esto permitía a la aplicación leer todo el archivo fotográfico de forma permanente y silenciosa sin ningún tipo de supervisión externa.

Facebook en un móvil Android El Androide Libre

La legislación europea vigente considera que los teléfonos inteligentes forman parte innegable de la esfera íntima y privada de cualquier individuo. Por consiguiente, cualquier acceso a los datos almacenados requiere siempre una aceptación previa que debe ser totalmente libre, clara e informada.

Durante el proceso sancionador, la compañía intentó evadir la jurisdicción italiana argumentando que la sede principal europea se encuentra en Irlanda. Sin embargo, el regulador desestimó esta defensa recordando que la normativa específica de privacidad electrónica no contempla ese mecanismo legal centralizado.

Un aspecto destacable de esta resolución es que no aborda el posible uso de estos archivos multimedia para entrenar sistemas automáticos. Los responsables empresariales negaron rotundamente esa práctica, aunque el gobierno transalpino ha prometido investigar futuras herramientas basadas en el almacenamiento virtual.

La resolución obliga a la corporación estadounidense a cumplir una serie de mandatos estrictos en un plazo máximo de dos meses. En primer lugar, deberán solicitar una autorización específica y separada para esta función, explicando con total transparencia su verdadera utilidad práctica.

Asimismo, la opción deberá permanecer completamente desactivada de inicio, incluso para aquellos perfiles que ya hubieran otorgado el permiso genérico anteriormente. Si el plazo establecido finaliza sin que la compañía realice los ajustes exigidos, la aplicación quedará bloqueada para millones de personas.

La enorme cuantía de la multa responde a la tremenda cantidad de individuos afectados por esta vulneración sistemática de los derechos digitales. Los cálculos oficiales estiman que aproximadamente 20 millones de personas en Italia utilizaban dispositivos Android directamente expuestos a esta extracción de datos.

Otro factor determinante para elevar el castigo económico ha sido la actitud demostrada por la empresa durante la extensa investigación oficial. Las autoridades lamentaron la escasa colaboración de los directivos corporativos, sumando además el agravante de contar con sanciones similares del pasado.

Los cambios introducidos por la plataforma tras las primeras denuncias fueron considerados como un simple atenuante debido a su enorme lentitud. Las modificaciones llegaron demasiado tarde y solamente beneficiaron a un pequeño grupo de internautas que decidió actualizar manualmente el programa móvil.

La gigantesca cifra económica reclamada por Italia representa casi medio punto porcentual de toda la facturación mundial del grupo. Este duro golpe financiero demuestra la creciente determinación de los países europeos por proteger la intimidad de sus propios ciudadanos.