Los nuevos televisores de TCL con Google TV, más baratos con el Black Friday: descuentos de hasta 600 euros

Como viene siendo lo habitual todos los años, el Black Friday se ha adelantado varias semanas, y ya hay varias marcas que han bajado los precios de sus productos, ofreciendo una oportunidad de oro para renovar nuestros dispositivos.

Es el caso de TCL. El fabricante ha presentado esta semana una agresiva campaña de descuentos, disponibles a través de Amazon, para su gama de televisores inteligentes C8L.

Esta familia de televisores destaca por combinar las últimas innovaciones en paneles de alta luminosidad con un sistema acústico firmado por una de las marcas más innovadoras del sector.

La promoción abarca tres modelos de tamaños diferentes para adaptarse a cualquier salón, con descuentos directos de entre 400 y 600 euros sobre su precio original.

El modelo más compacto de la promoción es el TCL 55C8L con pantalla de 55 pulgadas, que baja hasta los 899 euros; esto supone un ahorro directo de 400 euros respecto a su PVP de 1.099 euros, un 31%.

Para quienes buscan un formato intermedio, el TCL 65C8L de 65 pulgadas está disponible por 1.099 euros frente a los 1.499 euros habituales; el mismo descuento de 400 euros.

Por último, la versión de gran tamaño, el TCL 75C8L de 75 pulgadas cae desde los 2.299 euros hasta situarse en los 1.699 euros; se trata de la mayor oferta de la gama, ya que supone un ahorro de 600 euros.

El principal punto fuerte de estos televisores reside en su panel SQD-Mini LED, siglas que corresponden a la tecnología Super Quantum Dot de TCL.

Este sistema supone una evolución directa de las pantallas Mini LED tradicionales, al integrar retroiluminación avanzada junto con puntos cuánticos y filtros cromáticos.

Gracias a esta arquitectura, el televisor controla la luz mediante miles de zonas de atenuación local independientes, repartidas por toda la superficie del panel.

Tecnología SQD-Mini LED TCL El Androide Libre

Esta precisión permite que el negro sea mucho más profundo, y que los colores mantengan su naturalidad, pero sin perder detalle en escenas nocturnas.

Por ejemplo, el modelo de 55 pulgadas cuenta con 1.008 zonas, el de 65 pulgadas, 2.040 zonas, y el de 75 pulgadas alcanza las 2.584 zonas de control lumínico para evitar halos blancos alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros.

Otro dato llamativo se encuentra en el brillo en contenidos HDR: el modelo de 55 pulgadas alcanza los 3.000 nits, el de 65 pulgadas sube a los 5.000 nits, y se llega a los 5.500 nits en el modelo de 75 pulgadas.

Además, todos los paneles cuentan con resolución 4K UHD y una tasa de refresco nativa de 144 Hz con tecnología de frecuencia variable VRR ideal para videojuegos.

Altavoces Bang & Olufsen en los televisores TCL TCL Omicrono

El sonido es otro aspecto atractivo de estos televisores; no en vano, todos los C8L integran un sistema de altavoces diseñado, afinado y certificado por ingenieros de la prestigiosa firma danesa Bang & Olufsen.

Esto permite disfrutar de una gran experiencia sin depender de una barra de sonido externa, compatible con estándares como Dolby Atmos y DTS:X.

Por último, en el apartado del software estos televisores apuestan por Google TV, lo que abre la puerta a miles de aplicaciones, incluyendo las oficiales de Netflix, Disney+, Prime Video y YouTube, además de la integración con Gemini y la compatibilidad con Google Cast y AirPlay 2.