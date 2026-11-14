Google se adelanta al Black Friday: los nuevos Pixel 11 a precio mínimo ahora con hasta 300 € de descuento

El 2026 ha sido un mal año para comprar un smartphone nuevo, por la constante subida de precios en todas las gamas como resultado de la elevada demanda por componentes como la memoria RAM o el almacenamiento.

Afortunadamente, el Black Friday ya está aquí, o al menos, las primeras ofertas. Google ha sido de las primeras compañías en presentar sus rebajas, y lo llamativo es que afectan a la mayoría de los últimos productos que ha lanzado.

Las estrellas son, sin duda alguna, los nuevos Pixel 11, que han recibido su precio mínimo desde su lanzamiento el pasado verano, convirtiéndose en la mejor manera de obtener un móvil nuevo sin gastar demasiado.

Toda la gama Pixel 11 ha recibido un descuento de 300 euros respecto a su precio original de venta, lo que deja algunos modelos con un precio muy atractivo.

Es el caso del Pixel 11 básico, que ahora tiene un precio de 699 euros, frente a los 999 euros que costaba en agosto, disponible en colores Glaciar, Fucsia, Pistacho y Obsidiana a través de la Google Store.

Ese precio es para la versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que la versión con 512 GB cuesta 829 euros.

Si buscamos lo mejor que puede ofrecer Google, entonces nos interesa el nuevo Pixel 11 Pro con un precio de 899 euros (1.199 originalmente), mientras que el modelo más grande, el Pixel 11 Pro XL, cuesta 1.199 euros (1.399 euros originalmente). Disponibles en colores Arenisca, Verde oliva, Gris niebla y Obsidiana mate.

La nueva gama Pixel 11 adopta el procesador Tensor G6, que presume de una elevada eficiencia energética respecto a la pasada generación; según Google, esto se traduce en hasta 30 horas de batería además de un móvil que no se calienta gracias a la cámara de vapor.

En cambio, si no nos importa no tener lo último, podemos conseguir un buen chollo con el Pixel 10 por apenas 599 euros, un precio que lo hace difícil de evitar en este rango de precios. El Pixel 10 Pro también es interesante por 749 euros.

Por último, el Pixel 10a con un precio de 429 euros debería ser considerado por cualquiera que busque un móvil relativamente barato; que un diseño algo diferente no te engañe, sigue siendo un Pixel.

En cambio, si lo que buscamos es un wearable, nos interesará la primera rebaja del Pixel Watch 5, que se queda en 349 euros (70 euros menos que su precio original); es el reloj de referencia de Google y el que cuenta con todas las funciones, incluyendo las de Gemini.

Pixel Watch 5 Chema Flores

También puede ser un buen momento para obtener un Fitbit que nos ayude a entrenar. El Fitbit Versa 4 ahora está por 119,95 euros, y el Fitbit Sense 2, por 199,95 euros.

En cuanto a pulseras de actividad, la Fitbit Inspire 3 se puede conseguir por 69,95 euros, mientras que la Fitbit Charge 6 cuesta 84,95 euros; lamentablemente, aún no hay rebajas para las nuevas Fitbit Edge y Fitbit Air.

Continuando con los wearables, los Pixel Buds Pro 2 ahora cuestan 169 euros, una gran rebaja de 80 euros para los mejores auriculares de Google; por su parte, los Pixel Buds 2a se encuentran a 119 euros.

Incluso hay rebajas para el sector del hogar inteligente. La cámara Nest Cam de interior con cable ahora cuesta 69,99 euros, mientras que el router Nest Wifi Pro cuesta 179,99 euros (269,99 euros en un paquete de dos). Otra oferta llamativa es una rebaja de 40 euros por comprar dos unidades del Google Home Speaker.