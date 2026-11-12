WhatsApp va a cambiar para siempre: está implementando los mensajes de texto que desaparecen tras leerlos

WhatsApp sigue renovándose para proteger nuestra privacidad. Tras la función para leer mensajes en secreto sin dejar el doble tick azul, ahora permite enviar textos que se autodestruyen automáticamente tras la primera lectura, sin dejar rastro en el teléfono del destinatario.

La aplicación de Meta acostumbra a lanzar pequeños y grandes cambios constantemente para mantener enganchados a sus usuarios y evitar que se fuguen a aplicaciones rivales. La privacidad se ha convertido en su gran campo de batalla y ahora acaban de dar un golpe sobre la mesa.

Si hasta el momento ya estábamos acostumbrados a enviar fotos y vídeos que se esfumaban tras abrirlos una sola vez, ahora esa misma magia llega por fin a los mensajes de texto.

La angustia de enviar una contraseña por chat y tener que borrarla rápido será historia.

Según informa el portal especializado WABetaInfo, la popular aplicación ya está desplegando de forma oficial la esperadísima función de visualización única para los mensajes de texto en dispositivos Android.

Se trata de un escudo invisible diseñado para proteger nuestra información más sensible y evitar que conversaciones comprometidas queden almacenadas para la posteridad.

Hasta ahora, enviar el código de la alarma, el PIN de una tarjeta de crédito o un simple cotilleo confidencial implicaba un riesgo evidente: el texto quedaba atrapado en el historial de la conversación, a merced de capturas de pantalla, miradas indiscretas o de un reenvío traicionero.

WhatsApp está implementando mensajes de texto de visualización única en Android. WABetaInfo El Androide Libre

Para activar esta especie de "modo agente secreto", el usuario solo tiene que escribir su mensaje en la barra habitual de chat.

El gran cambio reside en el botón de enviar. Al mantenerlo pulsado durante un instante, la interfaz despliega un menú oculto que nos permite seleccionar la opción "Ver una vez", aplicándole de forma instantánea ese blindaje temporal.

El impacto visual para quien recibe el mensaje también cambia por completo. El texto no aparece flotando directamente en la burbuja de la conversación tradicional.

En su lugar, el destinatario debe tocar un indicador especial para abrir una pantalla aislada y leer el contenido.

Una vez que la persona cierre esa ventana paralela, el texto se volatiliza para siempre. No hay marcha atrás.

WhatsApp no permite volver a abrirlo, ni por parte de quien lo recibe ni por parte de quien lo envía, quedando únicamente un aviso residual de que el mensaje secreto fue consumido.

La plataforma ha implementado un estricto cerrojo digital para blindar este contenido efímero. Mientras la pantalla paralela esté abierta, el sistema operativo bloquea fulminantemente cualquier intento de hacer una captura o grabar la pantalla.

Tampoco existe la posibilidad física de mantener el dedo pulsado para copiar las palabras o redirigirlas a otros contactos.

Por ahora, este enorme salto en la privacidad de WhatsApp ha comenzado a llegar gradualmente a los usuarios que cuenten con la última versión beta para Android disponible en la Google Play Store, y se espera que aterrice en el resto de móviles durante las próximas semanas.