Samsung y Google lanzan sus primeras gafas inteligentes con Android XR, con más privacidad que las de Meta

La promesa de Android XR ya se ha hecho realidad, con el inicio de las reservas en Estados Unidos y Corea del Sur de las primeras gafas inteligentes de Samsung y Google basadas en la nueva plataforma, que han recibido el nombre de Intelligent Eyewear ("Gafas Inteligentes").

Estos dispositivos buscan competir directamente contra las gafas inteligentes de Meta, tanto las lanzadas originalmente en colaboración con Ray-Ban como con los nuevos modelos.

La estrategia de Google y Samsung pasa por alejarse de los diseños tecnológicos o deportivos, apostando por la colaboración con dos conocidas firmas: Gentle Monster y Warby Parker.

De esta manera, han conseguido que el catálogo inicial esté compuesto de nada menos que 30 diseños diferentes y dirigidos para distintos tipos de usuario, momentos del día o gustos.

Todas las gafas tienen en común el interior diseñado por Samsung, con una estructura ligera con un peso medio de 41 gramos, variando entre los 39,6 gramos y los 43,9 gramos dependiendo de la montura escogida.

Como ya se había anunciado, Qualcomm se encarga del 'cerebro' de estas gafas, con un chip Snapdragon AR1 Gen 1, acompañado de 2 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno.

Para reducir el consumo energético y que duren más, las gafas usan un sistema de computación dividida, que delega las tareas más pesadas al smartphone que tengamos vinculado.

Gafas Intelligent Eyewear de Samsung y Google Samsung El Androide Libre

De esta manera, Samsung presume que el resultado es un factor de forma muy ligero y que no se calienta, lo que permite usar las gafas durante todo el día sin problemas ni molestias.

Al igual que las gafas de Meta, se incorpora una cámara, un ultra gran angular de 12 Mpx capaz de capturar fotografías con HDR y grabar vídeo en resolución 3K a 30 fotogramas por segundo.

El sonido corre a cargo de dos altavoces abiertos en las patillas, y cuatro micrófonos con cancelación de ruido para llamadas y grabación espacial.

La batería tiene una capacidad de 245 mAh y promete hasta 9 horas de uso mixto; el estuche de carga viene incluido y permite recargar las gafas hasta siete veces, para alcanzar un total de 72 horas de autonomía.

Las gafas cuentan con conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.4 y certificación IPX4 que las protege contra salpicaduras de agua y sudor.

Diseñadas para Gemini

Evidentemente, Gemini es el gran protagonista en el software de estas gafas, como asistente que estará siempre a nuestro alcance y será capaz de usar las cámaras integradas para responder a nuestras cuestiones.

De fondo, las gafas usan Android XR como sistema operativo, la nueva versión desarrollada para la realidad aumentada; pero no tienen pantallas integradas, toda la interacción se hace por voz o por gestos táctiles en la patilla.

Al llamar a Gemini, el asistente accede a la cámara y los micrófonos para comprender el entorno del usuario en tiempo real y acceder a sus funciones.

Entre estas se encuentran algunas como la traducción simultánea de conversaciones o carteles en más de 70 idiomas, las indicaciones paso a paso de Google Maps o la toma de notas basadas en contenido de carteles o pizarras en Samsung Notes.

Llama la atención que Samsung y Google no han hecho las Intelligent Eyewear exclusivas para dispositivos Android; también son compatibles con el iPhone, por lo que se convierten en una alternativa interesante para usuarios en la plataforma de Apple.

De hecho, lo irónico es que muy pocos móviles Android son compatibles con estas gafas; la documentación lista únicamente los Pixel (7 o superior) los Galaxy (S23 o superior, incluyendo los FE), Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 o superior y los iPhone 13 o superior. Se quedan fuera los Android de la mayoría de las marcas, como Xiaomi, y modelos de gama media como los Galaxy A.

Más privacidad

Tras varios escándalos de privacidad protagonizados por las gafas de Meta, Samsung y Google se han asegurado de destacar las medidas que han implementado para evitar que sean usadas de manera maliciosa.

Como ya es lo habitual, una luz LED blanca se encenderá siempre que se active la cámara, y el sistema automáticamente bloqueará la grabación por hardware si detecta que la luz ha sido tapada o manipulada.

La cámara sólo podrá ser activada por el propio usuario, y el sistema nunca encenderá la cámara por su cuenta, por lo que no podrá grabar contenido que no queramos.

Una novedad interesante es un botón físico para apagar la cámara completamente, que también bloquea las grabaciones; es decir, el botón las transforma en unas gafas convencionales.

Pero sobre todo, la mayor diferencia respecto a las gafas de Meta se encuentra en el tratamiento de los datos. Google promete que las imágenes capturadas como contexto para Gemini nunca se guardarán en el historial ni serán usadas para entrenar modelos de inteligencia artificial o mostrar publicidad.

De la misma manera, el sistema automáticamente difumina los rostros de las personas que aparezcan en la imagen antes de enviarla a la nube, y filtra las voces ajenas al usuario durante las conversaciones con Gemini. Por último, la venta está restringida a mayores de 18 años.

Disponibilidad y precio

Por un lado, la firma coreana Gentle Monster aporta 16 variantes, basadas en seis monturas de corte vanguardista y colores llamativos como burdeos, rosa, gris o amarillo; por su parte, Warby Parker ofrece 14 variantes en tres modelos clásicos, Alden, Reid y Wren, en tonos como negro azabache, verde pino y marrón rojizo.

Ambas colecciones permiten elegir entre cristales transparentes, tintados para el sol o con graduación óptica personalizada.

Lamentablemente, estas gafas no están disponibles por el momento en España, con el lanzamiento inicial únicamente en Estados Unidos y Corea del Sur, con precios que rondan entre los 395 dólares (365 euros) y los 489 dólares (441 euros) dependiendo del modelo.