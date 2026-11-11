Disney+ prepara su mayor revolución: una suscripción gratis con canales en directo con anuncios y vídeos verticales

La guerra del 'streaming' está a punto de abrir un nuevo e inesperado frente. Tras años apostando por modelos de suscripción de pago y restricciones a las cuentas compartidas, Disney+ prepara un giro histórico en su estrategia.

Según una filtración de documentos internos a los que ha tenido acceso Business Insider, el gigante del entretenimiento planea lanzar una versión completamente gratuita de su plataforma.

Esta nueva alternativa se sostendrá mediante la emisión de publicidad y buscará captar a un público mucho más amplio de cara al año fiscal 2027.

Esta modalidad, bautizada internamente como "la experiencia gratuita", supondrá la llegada de los canales FAST (televisión en 'streaming' gratuita con anuncios) al ecosistema de Disney.

Este formato, popularizado por servicios como Pluto TV o The Roku Channel, emula la experiencia de la televisión tradicional.

Los espectadores podrán sintonizar emisiones continuas y sumarse a la visualización de una película o serie sobre la marcha, sin tener que elegir a la carta.

Además, esta capa gratuita servirá como escaparate promocional, ofreciendo muestras abiertas del catálogo premium para tentar a los usuarios a pagar la suscripción.

Disney+ EE

Pero la transformación de la plataforma no se limitará a imitar a la televisión lineal, sino que mirará de frente a las redes sociales.

Para atraer a las audiencias más jóvenes, que invierten su tiempo de ocio en YouTube, TikTok o Instagram, Disney+ integrará masivamente los vídeos en formato vertical.

La hoja de ruta de la compañía establece la publicación de 150 clips diarios durante este mismo trimestre, con la ambiciosa meta de alcanzar las quinientas subidas diarias para principios de abril.

Esta nueva oferta incluirá desde noticias y deportes hasta microseries diseñadas para el consumo rápido, abriendo también la puerta a los creadores de contenido independientes.

Todos estos movimientos forman parte de una visión más amplia de la directiva para convertir la plataforma en una verdadera 'super app'.

Más allá del vídeo bajo demanda, Disney+ se prepara para retransmitir grandes eventos en directo, como la próxima Super Bowl en 4K para Estados Unidos, mientras ultima su fusión técnica con Hulu.

En un futuro cercano, la aplicación permitirá a los usuarios disfrutar de videojuegos y comprar productos de 'merchandising' oficiales sin salir de su propio ecosistema digital, maximizando así la interacción.

Esta revolución estratégica responde a la realidad de las métricas de consumo actuales.

Disney+ EE

Aunque los servicios de Disney mantienen una posición de fuerza, superando a rivales como Peacock o Paramount+, la compañía sigue observando desde lejos el dominio absoluto de YouTube y la consolidada posición de Netflix, según los últimos datos de Nielsen.

Con su plan gratuito y la decidida apuesta por los formatos cortos, la casa productora no solo busca sumar espectadores, sino conquistar el valioso tiempo de atención que hoy monopolizan los algoritmos de las redes sociales.