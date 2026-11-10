Google deja sin Android Auto a muchos móviles antiguos: a partir de ahora exige Android 11 para conectarse al coche

Android Auto, la popular plataforma de infoentretenimiento de Google que conecta nuestros smartphones con el salpicadero del vehículo, ha actualizado silenciosamente sus requisitos técnicos finalizando el soporte para los móviles más viejos.

A partir de este mes, la compañía de Mountain View deja atrás a los teléfonos más antiguos del mercado.

Tal y como refleja su página oficial de soporte, el requisito mínimo para poder ejecutar el sistema en el coche se ha elevado a la versión Android 11.

Esto significa que cualquier dispositivo que se haya quedado anclado en Android 9 o Android 10 dejará de ser compatible oficialmente, cortando el acceso a herramientas esenciales de navegación GPS y multimedia.

Este cambio de arquitectura afecta de manera directa a los usuarios que todavía recurrían al clásico cable USB para proyectar aplicaciones como Google Maps o Spotify en la pantalla de su automóvil.

Hasta ahora, la conexión inalámbrica ya exigía contar con Android 11 para garantizar una transmisión de datos estable y sin latencia.

Sin embargo, con esta nueva normativa, Google unifica su criterio técnico: independientemente de si vinculas tu móvil por cable o de forma inalámbrica, la barrera será exactamente la misma.

Android Auto Google

La obsolescencia a nivel de software no debería pillar por sorpresa a los conductores más informados.

Durante el pasado mes de octubre, Google comenzó a emitir notificaciones preventivas a los usuarios de Android 10, advirtiéndoles de que sus terminales pronto perderían la capacidad de sincronización con los vehículos.

Ahora, esa advertencia se ha materializado en un bloqueo definitivo. En diversos foros especializados, multitud de usuarios han empezado a reportar errores de conexión que resultan imposibles de solucionar, tal y como indican desde Android Authority.

Para el consumidor final, las opciones se reducen drásticamente frente a este escenario. Si conduces utilizando un móvil veterano que ya no recibe actualizaciones por parte de su fabricante, te encontrarás con un callejón sin salida.

No existen parches oficiales ni aplicaciones de terceros que permitan esquivar esta restricción del sistema.

La única vía garantizada para recuperar el acceso a los útiles comandos de voz o a la indispensable navegación guiada pasará por adquirir un smartphone más moderno.

Esta estrategia subraya el esfuerzo de la industria tecnológica por mantener un entorno de conducción seguro y fluido.

A medida que las aplicaciones para el vehículo se vuelven más complejas y demandan mayor capacidad de procesamiento para gestionar mapas interactivos, el soporte para versiones antiguas resulta insostenible.

Aunque Google no ha marcado un día exacto de apagón, la transición ya está en marcha, confirmando que la tecnología de nuestros bolsillos debe evolucionar al mismo ritmo que la conectividad de nuestros coches.