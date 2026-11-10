Amazon va a por ChatGPT: el nuevo Alexa.com llega a España para acceder a la IA sin tener un altavoz Echo cerca

En un cambio importante de estrategia, Amazon ha lanzado oficialmente Alexa.com en España; se trata de una plataforma web diseñada para interactuar con la nueva versión del asistente que fue lanzada a mediados de año, Alexa+.

Alexa+ es la versión mejorada y basada en inteligencia artificial generativa del asistente Alexa que en su día conquistó los hogares españoles a través de los dispositivos Echo.

Por lo tanto, con Alexa.com la compañía pretende ofrecer una nueva manera de usar el asistente, accediendo a toda la potencia de la tecnología conversacional de Amazon desde cualquier navegador en sus ordenadores, smartphones o tablets.

Hasta ahora, la única manera de comunicarse con Alexa+ era con la voz, pero con Alexa.com contamos con un entorno más tradicional, que permite la introducción de texto y controles visuales.

Por lo tanto, la experiencia es muy parecida a la de otros asistentes de IA como ChatGPT o Gemini; sin embargo, Alexa.com tiene un as en la manga que lo puede hacer mucho más útil y atractivo: su integración con la plataforma de Amazon.

Y es que desde esta página web también es posible gestionar nuestro hogar conectado, con controles integrados en la misma ventana en la que tenemos la conversación con Alexa.

Así que podemos estar en una conversación con el asistente, y al mismo tiempo encender las luces, revisar las cámaras de seguridad, o regular el termostato sin necesidad de usar mandos ni comandos de voz.

De la misma manera, las conversaciones en Alexa.com también pueden tener consecuencias en nuestros dispositivos conectados.

Por ejemplo, podemos hacer que Alexa.com extraiga citas de documentos, correos electrónicos e imágenes y las añada directamente a nuestro calendario; a partir de entonces, nuestro Echo Show mostrará las citas que tenemos este día, sin necesidad de añadirlas manualmente.

Esta integración es sin duda alguna el punto fuerte de Alexa.com, y explica por qué Amazon ha cambiado de estrategia. Hasta ahora, la compañía ha concentrado el uso de la IA en las compras en su tienda online con Rufus y en los altavoces inteligentes Echo.

Con la apertura de Alexa.com, Amazon está desafiando de manera directa a OpenAI, Google y Anthropic, ya que ahora compite de manera directa con ChatGPT, Gemini y Claude respectivamente, pero con los añadidos propios de su plataforma.

Alexa.com ya está disponible para los clientes que forman parte del Acceso Anticipado de Alexa+ en España.

Para conseguir este acceso, es necesario primero comprar uno de los nuevos dispositivos Echo que son compatibles con Alexa+, como los nuevos Echo Dot, Echo Time, Echo Studio y Echo Show 11, además de cualquiera de las nuevas tablets Alexa y Fire TV.

Si ya contamos con un dispositivo compatible, solo tenemos que solicitar acceso a través de la página oficial si no lo tenemos ya. Cuando el Acceso Anticipado termine, Alexa+ estará disponible para todos los usuarios Prime.