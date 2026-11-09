Tineco llega a España: la marca de Ecovacs apuesta por una limpieza más inteligente con aspiradoras Wet & Dry

Los hogares españoles tienen una nueva marca por la que optar para la limpieza inteligente, con el anuncio del desembarco de Tineco en España.

La filial de alta tecnología perteneciente al grupo Ecovacs, famoso por sus robots de limpieza, ha decidido dar este paso tras cuatro años presumiendo de liderar el mercado mundial de aspiradoras Wet & Dry.

La nueva marca (al menos para España) se dirige directamente al sector de la limpieza inteligente de gama premium, buscando conquistar a las familias españolas con productos que responden a todas sus necesidades.

Tineco estará disponible en establecimientos y tiendas online como las de MediaMarkt, PC Componentes, Miravia y Movistar.

El primer protagonista de este lanzamiento es el modelo Floor One S7 Stretch Steam Plus, un aspirador Wet & Dry disponible por 459,99 euros en España.

Este modelo aspira y friega de una sola pasada, eliminando suciedad seca y líquida al mismo tiempo. En el aspecto técnico, destaca por alcanzar una potencia de succión de 22 kPa, además de contar con una autonomía de hasta 80 minutos en modo estándar y 30 minutos en modo vapor.

Su función más llamativa es la tecnología HyperSteam, que calienta el agua y proyecta vapor a 160 ºC. Esto le permite mantener una temperatura de al menos 99 ºC sobre el suelo para disolver más del 99,9% de las manchas difíciles, según pruebas de TÜV.

Tineco One S7 Stretch Steam Plus Tineco El Androide Libre

También presume de un diseño Lay-Flat reclinable a 180 ºC, que se queda a tan solo 13 cm de altura para limpiar bajo los muebles. Equipa el cepillo DualBlock antienredos y la autolimpieza FlashDry, que lava el rodillo y lo seca con aire caliente a 85 ºC en sólo 5 minutos.

El segundo modelo más destacado del catálogo principal es el Pure One S70, un aspirador escoba sin cable enfocado al aspirado seco en todo tipo de suelos. Su precio de salida se sitúa en 349,99 euros.

En cuanto a especificaciones técnicas, tiene un motor de 500 W capaz de generar 200 AW de succión (21 kPa). Su batería extraíble garantiza hasta 95 minutos de uso continuo. Dispone de un sistema de filtración en 6 etapas con filtro HEPA 13 para retener el 99,99% del micropolvo.

Tineco Pure One S70 Tineco El Androide Libre

Su avance tecnológico más llamativo es el sistema 3DSense Pro junto al sensor inteligente iLopp; este conjunto permite ajustar la potencia de manera automática según el nivel de suciedad detectado en tiempo real.

También cuenta con un faro de luz LED de 150º diseñado para revelar partículas que normalmente serían invisibles al ojo humano, de hasta 0,02 mm. Su tubo es plegable en 180 grados y utiliza el cepillo de doble cara ZeroTangle, permitiendo pasar de alfombras a suelos duros sin enredos ni cambios de accesorios.