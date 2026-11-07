Xiaomi lanza sus gafas inteligentes en España: sin cámara para mayor privacidad y por tan solo 99,99 euros

Xiaomi acaba de dar un golpe en la mesa en el recién nacido sector de las gafas inteligentes con el lanzamiento en España de las Xiaomi Smart Audio Glasses, con un precio de sólo 99,99 euros.

Hasta ahora, el segmento de estos nuevos wearables se ha centrado en ofrecer dispositivos muy completos, con cámara y pantalla; pero Xiaomi ha decidido seguir un camino diferente.

A diferencia de otras alternativas como las Ray-Ban Meta, estas gafas prescinden por completo de cualquier tipo de cámara, enfocándose plenamente en el sonido para ofrecer funciones inteligentes.

De esta manera, estas son una de las pocas gafas inteligentes con la privacidad en mente, además de ofrecer un precio de partida mucho más bajo que hace más fácil dar el salto a esta tecnología.

Nadie tendrá la sensación de estar siendo grabado cuando entremos en una habitación con las gafas puestas; y su capacidad de personalización permite usarlas como unas gafas convencionales.

Y es que el punto fuerte de las Xiaomi Smart Audio Glasses se encuentra en su diseño modular; como prueba, al mismo tiempo que las gafas, la compañía ha lanzado un kit de monturas intercambiable por 39,99 euros.

Las gafas se pueden personalizar con un kit de montura Xiaomi El Androide Libre

Esto es posible gracias a una bisagra de liberación rápida, que permite separar las varillas en las que se aloja toda la tecnología; el usuario puede cambiar de estilo en cuestión de segundos en un proceso que sólo requiere una mano.

El peso sin lentes es de 33,4 gramos, y el chasis está fabricado en nylon; las lentes cuentan con un recubrimiento de alto brillo.

Estas gafas están diseñadas principalmente para escuchar música, audiolibros o podcast en cualquier parte sin necesidad de llevar auriculares, con un diseño abierto que permite seguir escuchando nuestro alrededor.

Xiaomi Smart Audio Glasses Xiaomi El Androide Libre

El altavoz ultrasónico SLS0820 y el algoritmo de estructura de cavidad de sonido promete una calidad de sonido optimizada con graves profundos y agudos claros; para reducir fugas, cuenta con doble protección con ondas de sonido invertidas y membrana de aislamiento.

Gracias a los dos micrófonos incorporados, podemos hacer llamadas con cancelación de ruido incluso en entornos ruidosos, además de usar el asistente de voz de nuestro smartphone manteniendo pulsada la patilla.

La batería promete durar todo el día en uso general, con hasta 10 horas de reproducción de música y hasta 7 horas de llamada, y 11 días en modo de espera. Cuentan con protección contra el agua y el polvo IP54.

Recordemos que Xiaomi ya lanzó las Mijia Smart Audio Glasses a principios de año, con un precio de 179,99 euros y disponible en una variedad de acabados y diseños.

En contraste, las Xiaomi Smart Audio Glasses son mucho más baratas, con un precio de 99,99 euros, más simples y con menos tecnologías.

El nuevo modelo pierde algo de tecnología respecto a las Mijia, como la posibilidad de hacer llamadas o compatibilidad con emparejamiento rápido en móviles Android.