WhatsApp prepara un gran cambio: prueba una función para leer mensajes en secreto sin dejar el doble tick azul

WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, está inmersa en una profunda renovación de sus funciones para mejorar la experiencia de uso.

Si hace unas semanas descubríamos que WhatsApp prepara un gran cambio para silenciar las llamadas de desconocidos con un filtro inteligente, ahora le toca el turno a la presión por contestar mensajes de texto: el doble check azul dejará de ser un problema.

Para evitar este compromiso, muchas personas desactivan las confirmaciones de lectura. Sin embargo, quienes prefieren mantenerlo activado se encuentran a menudo con un dilema cuando necesitan leer un texto urgente pero no pueden responder en ese instante.

Hasta ahora, la única escapatoria posible en Android era leer el contenido desde la barra de notificaciones, un truco inútil si el aviso se descarta por error o si se acumulan demasiados mensajes simultáneos.

Para solucionar este problema, la aplicación está desarrollando una de sus herramientas más esperadas: una previsualización inteligente de chats.

Según los hallazgos revelados por Android Authority al analizar la versión beta 2.26.44.12, la plataforma planea introducir un menú flotante que transformará cómo interactuamos con la bandeja de entrada.

Los usuarios de iPhone llevan tiempo disfrutando de una ventaja similar en iOS. Allí, el simple gesto de mantener pulsado un hilo de conversación abre una ventana que muestra los últimos textos recibidos de forma discreta.

La función de WhatsApp para leer mensajes en secreto sin dejar el doble tick azul. Android Authority El Androide Libre

En la actualidad, realizar esa misma acción en un móvil Android simplemente selecciona el chat para aplicar acciones básicas, como fijar o archivar la conversación, sin mostrar jamás el contenido interior.

Al mantener pulsado cualquier chat, la renovada interfaz desplegará de inmediato una tarjeta flotante que enseñará los mensajes más recientes sin activar, bajo ningún concepto, las temidas marcas azules.

La principal ventaja de esta versión es que permitirá al usuario desplazarse libremente hacia arriba y hacia abajo dentro de esa misma ventana emergente con total naturalidad.

De este modo, será posible repasar párrafos largos o leer múltiples mensajes acumulados, superando así la molesta limitación estática que sufren actualmente los teléfonos de Apple.

Justo debajo de esta vista previa de lectura secreta, la aplicación integrará un menú contextual rediseñado, mucho más limpio y accesible para gestionar rápidamente la bandeja de entrada.

Desde ese panel inferior, las personas podrán ejecutar de forma ágil las acciones de organización habituales, como silenciar notificaciones o eliminar un chat de un vistazo.

Por el momento, esta herramienta se encuentra en plena fase de desarrollo interno y todavía no está disponible ni siquiera para los probadores de la beta pública.

Grupos más inteligentes

La herramienta de lectura secreta no llegará sola. Meta ha anunciado oficialmente un importante paquete de mejoras centrado en facilitar la gestión de los siempre caóticos chats grupales.

Grupos más inteligentes en WhatsApp. Meta El Androide Libre

A partir de ahora, la aplicación estrenará un filtro inteligente diseñado para localizar al instante las conversaciones donde nos han mencionado o respondido.

Además, por fin será posible fijar mensajes clave para siempre y enviar el historial de mensajes recientes a los nuevos miembros incluso después de que se hayan unido al grupo.

La privacidad también da un paso al frente con los nuevos estados grupales. Esta función permitirá publicar fotos o vídeos efímeros de 24 horas que solo podrán ver los miembros de un chat concreto, separando así el contenido familiar del profesional o informal.

Sin embargo, la novedad más llamativa transformará la forma en la que organizamos reuniones físicas.

Los eventos de WhatsApp reúnen a las personas más allá del chat en grupo. Meta El Androide Libre

WhatsApp permitirá crear eventos, añadirles una foto de portada y enviar la invitación mediante un simple enlace a cualquier persona, incluso si no tiene una cuenta creada en la plataforma.

Estos invitados externos podrán confirmar su asistencia (y la de un acompañante) directamente desde su navegador.

Para garantizar la seguridad, el sistema ocultará el número de teléfono del creador y solo revelará la dirección de la cita a quienes acepten ir.

Mientras que para controlar toda esta actividad, la aplicación habilitará un nuevo panel central de eventos dentro del menú de ajustes.

Desde allí, los usuarios podrán gestionar las respuestas, ver el historial de quedadas y programar recordatorios personalizados para que nadie se olvide de la fecha.