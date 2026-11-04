YouTube quiere acabar con el consumo compulsivo: ya está probando un límite de tiempo global para todos sus vídeos

Todos hemos caído en la trampa del algoritmo de YouTube. Entras para buscar un tutorial rápido y, tres horas después, estás viendo un documental fascinante.

Si abres la aplicación de YouTube, tocas tu perfil, accedes a los ajustes y entras en 'Gestión del tiempo', es muy probable que el gráfico de tus hábitos diarios te provoque cierta incomodidad.

El consumo desmedido es una preocupación creciente, y aunque Google ya ofrece alternativas de control a nivel de sistema, la compañía parece decidida a atajar el problema desde el corazón de su plataforma.

Hasta ahora, la principal línea de defensa contra este atracón digital recaía en 'Bienestar Digital', la suite de herramientas de Android que permite establecer restricciones de uso para cualquier aplicación.

Dentro de la propia app de YouTube, las opciones de autogestión se limitaban a recordatorios para tomar un descanso, avisos programables para dormir y una restricción de tiempo diseñada exclusivamente para el adictivo formato de los Shorts.

Sin embargo, un análisis reciente del código interno ha revelado que la compañía está preparando un movimiento mucho más ambicioso.

Al diseccionar la versión beta 21.44.534 de YouTube para Android, el medio especializado Android Authority ha descubierto nuevas cadenas de texto que apuntan directamente a la inminente creación de un límite de tiempo generalizado.

YouTube @ytcount en Unsplash

A diferencia de las restricciones actuales, esta nueva función no discriminará entre formatos de reproducción.

El nuevo límite abarcará cualquier tipo de transmisión dentro de la plataforma, contabilizando tanto los minutos invertidos en hacer deslizamientos rápidos por los Shorts como las horas dedicadas a consumir vídeos largos o directos.

A primera vista, integrar esta función podría parecer un movimiento redundante teniendo en cuenta la existencia de 'Bienestar Digital' en nuestros teléfonos.

No obstante, la estrategia de Google tiene todo el sentido desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Implementar estos controles directamente en la interfaz de YouTube elimina la fricción tecnológica.

Permite a aquellos usuarios que son conscientes de su dependencia establecer barreras inmediatas sin navegar por intrincados menús del sistema.

Es un acceso directo para fomentar la salud digital de forma accesible e intuitiva.

De momento, esta característica se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo interno, por lo que quedan numerosas incógnitas en el aire.

Desconocemos si la interfaz ofrecerá opciones de tiempo predefinidas similares a las actuales o si permitirá un ajuste más granular.

Tampoco sabemos lo más importante: qué grado de severidad tendrá este límite temporal cuando aparezca en pantalla.