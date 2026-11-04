El sonido de tus auriculares va a cambiar para siempre: el nuevo estándar Bluetooth dará el mayor salto de su historia

Bluetooth es un estándar que está siendo usado para cosas que sus creadores originales ni se imaginaban que iban a ser posibles; como resultado, sus limitaciones son muy aparentes, algo que sabe cualquiera que haya buscado la mejor calidad de sonido en unos auriculares.

En la actualidad, Bluetooth simplemente no es capaz de ofrecer el ancho de banda necesario para transmitir audio sin pérdida ('lossless'); así que siempre que usamos unos auriculares inalámbricos, tenemos una experiencia peor que si fuesen con cables, es algo inevitable.

Sin embargo, eso puede estar cerca de cambiar. Bluetooth SIG, la organización responsable de desarrollar esta tecnología, está trabajando en un nuevo estándar que promete obtener por fin audio sin pérdida en auriculares inalámbricos y altavoces portátiles.

La versión actual basada en Bluetooth Low Energy, (LE Audio) permite una transferencia máxima de 2 Mbps, lo cual no está mal teniendo en cuenta que la tasa de datos de una señal de audio con calidad de CD es de 1,4 Mbps aproximadamente.

Sin embargo, en la práctica esas tasas de transferencia casi nunca se obtienen en entornos reales por las interferencias y la necesidad de transmitir otros datos aparte del audio.

Las soluciones de los fabricantes han sido variadas. Sony introdujo el códec LDAC, capaz de alcanzar 990 kbps, que pierde datos por el camino pero suele ser la mejor opción y la mejor soportada por auriculares de casi todas las marcas.

Qualcomm es la que más se ha acercado al ideal con aptX Lossless, capaz de alcanzar entre 1,1 Mbps y 1,2 Mbps en condiciones ideales; pero tanto el dispositivo emisor como el receptor deben ser compatibles, dejando fuera a cualquier móvil que no use un chip moderno de Qualcomm. Y Apple, es Apple y sigue su propio camino, pero en ningún caso está cerca del audio inalámbrico sin pérdida.

El estándar HDT, la solución

Para unificar a todos los fabricantes y ofrecer una solución única, Bluetooth SIG está desarrollando la especificación Bluetooth High Data Throughput, HDT, que promete tasas de transferencia máxima hasta unos espectaculares 7,5 Mbps.

La mala noticia es que la transición a HDT será lenta y posiblemente, costosa, ya que necesitará de un nuevo chip Bluetooth tanto en el móvil como en los auriculares para realizar la conexión.

Eso es porque HDT requiere de un nuevo modo de radio integrado dentro del propio chip; el software sólo puede usar funciones que soporte el chip, así que una actualización no será capaz de añadir esas capacidades.

La buena noticia es que este será un estándar asociado con Bluetooth, y por lo tanto, cualquier fabricante lo podrá usar; eso puede acabar de una vez por todas con la fragmentación del sector.

Todos los smartphones modernos ya tienen Bluetooth; así que las marcas sólo tendrían que adoptar el nuevo estándar con nuevos chips sin necesidad de desarrollar su propia tecnología o implementación.

Hasta Apple se puede subir al carro. Bluetooth SIG ha confirmado que representantes de la compañía han participado en las discusiones sobre el desarrollo de HDT.

Así que los nuevos iPhone, Pixel, Galaxy, Xiaomi y cualquier otro dispositivo serán capaces de reproducir audio sin pérdida, con una calidad suficiente para aprovechar servicios como Apple Music o Spotify, que ya ofrecen canciones en streaming sin pérdida.