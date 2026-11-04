Cuidado si tienes un móvil Android: alertan de un nuevo 'SMS de la muerte' que corta las llamadas y bloquea el teléfono

Si tienes un móvil Android, es momento de extremar las precauciones: alertan sobre la aparición de un nuevo 'SMS de la muerte'.

Se trata de un mensaje malicioso capaz de cortar las llamadas en curso y dejar el teléfono completamente bloqueado en un bucle sin fin.

Esta grave amenaza, registrada oficialmente bajo la denominación CVE-2026-58882, destaca por su peligrosidad técnica, ya que opera de manera remota y sin requerir la intervención del usuario.

Esto significa que la víctima no necesita abrir ninguna aplicación, pinchar en ningún enlace web sospechoso ni descargar ningún archivo adjunto para que el terminal resulte infectado y quede inutilizado al instante.

El origen de esta vulnerabilidad se encuentra en los mensajes WAP Push, un tipo específico de SMS o MMS diseñado para incluir enlaces e instrucciones operativas que el dispositivo móvil ejecuta en segundo plano, como por ejemplo la apertura automatizada de un archivo en la red.

A pesar de tratarse de una tecnología obsoleta dentro de los estándares actuales, continúa presente en las aplicaciones de mensajería más básicas del ecosistema.

El investigador de ciberseguridad Mark Blah ha descubierto que los atacantes pueden abusar de esta arquitectura enviando un SMS especialmente manipulado.

Fotomontaje con el logo de un SMS y el mapa de España. Manuel Fernández Freepng.es / Paintmaps

Al recibirse, el sistema lo procesa de forma automática y silenciosa nada más llegar a la bandeja de entrada, sin dar margen a que el usuario se percate de la recepción.

Una vez que el contenido malicioso se ejecuta en el dispositivo, desencadena un fallo crítico de denegación de servicio que afecta de lleno a la conectividad móvil.

La consecuencia inmediata es la interrupción total de la cobertura de red, lo que corta de raíz cualquier conversación telefónica activa e impide marcar nuevos números, con el enorme riesgo que supone no poder contactar con los servicios de emergencias.

Al mismo tiempo, el fallo desestabiliza el funcionamiento interno del teléfono y lo introduce en un bucle de reinicio constante que bloquea el acceso a todas sus herramientas.

El alcance de este fallo es masivo, ya que compromete a los dispositivos que funcionan con versiones comprendidas entre Android 12 y Android 17.

Con el objetivo de documentar el problema y alertar a la industria, el propio investigador Mark Blah ha hecho pública una prueba de concepto para Android y ha compartido el código fuente completo en la plataforma de desarrollo GitHub.

Ante la gravedad del escenario, Google ya ha reaccionado distribuyendo una corrección oficial para resolver esta brecha dentro de la actualización de seguridad de Android de octubre de 2026.

Por este motivo, la recomendación técnica para protegerse es revisar los ajustes del teléfono e instalar de inmediato el parche del sistema más reciente disponible.