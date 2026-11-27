Elon Musk recibe el visto bueno de Estados Unidos para mover la infraestructura de la inteligencia artificial al espacio

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos otorgó una aprobación condicional a SpaceX para desplegar y operar una constelación de hasta un millón de satélites destinados a centros de datos de inteligencia artificial en el espacio. Esta decisión representa un logro regulatorio importante para Elon Musk en su objetivo de trasladar la infraestructura informática fuera de la Tierra.

El organismo regulador concedió esta autorización el pasado 25 de noviembre a pesar de las fuertes objeciones presentadas por competidores y expertos. Empresas como Amazon y Viasat, junto con la Sociedad Astronómica Estadounidense, advirtieron sobre los graves riesgos de congestión espacial, basura orbital, interferencias de radiofrecuencia y consecuencias ambientales.

Amazon, que desarrolla un servicio de internet satelital rival de Starlink, argumentó en su petición formal que la solicitud carecía de detalles técnicos básicos. La compañía tecnológica describió la propuesta como una ambición elevada más que un plan real y advirtió que conlleva daños tangibles para el entorno espacial.

No obstante, la agencia federal desestimó varias de las preocupaciones principales planteadas por los opositores, incluyendo las posibles amenazas para la investigación científica. Los funcionarios determinaron que dichos asuntos quedaban fuera de su autoridad regulatoria directa.

Brendan Carr, presidente de la comisión, afirmó en un comunicado oficial que esta medida abre una nueva frontera para la infraestructura informática necesaria para impulsar el liderazgo y el crecimiento del país. Por su parte, Elon Musk agradeció públicamente el respaldo en la red social X y aseguró que el proyecto será un gran activo para Estados Unidos y para el mundo.

A pesar del entusiasmo institucional, este visto bueno inicial no significa que los centros de datos orbitales vayan a operar de manera inminente. SpaceX todavía enfrenta enormes desafíos técnicos y económicos antes de convertir esta visión en una realidad comercial rentable.

Entre los principales obstáculos figuran la necesidad de reducir drásticamente los costes de fabricación y lanzamiento de los satélites. Además, los ingenieros deben resolver cómo refrigerar eficientemente los procesadores en el vacío espacial y cómo conseguir financiación para unos microchips destinados a permanecer en órbita.

En el plano normativo, la empresa aeroespacial también debe superar otros trámites pendientes antes de iniciar las operaciones a gran escala. Por ejemplo, el regulador aún no ha aprobado los protocolos de SpaceX para gestionar los desechos espaciales de los satélites que operarán por encima de los 600 kilómetros de altitud.

La compañía solicitó una exención de las normas vigentes, las cuales exigen que los aparatos que finalizan su misión por debajo de los 2.000 kilómetros reingresen en la atmósfera terrestre en un plazo máximo de cinco años. Según el documento de autorización, SpaceX pretende trasladar algunos de estos equipos retirados hacia otras órbitas alrededor de la Tierra o incluso alrededor del Sol.

El plan técnico establece que los satélites, denominados Starmind, se situarán en altitudes comprendidas entre los 500 y los 1.000 kilómetros. Para mantener el control operativo, la licencia autoriza el uso de comunicaciones por radiofrecuencia desde la superficie terrestre en caso de que fallen los sistemas principales.

En condiciones normales de funcionamiento, los módulos Starmind utilizarán enlaces láser para conectarse entre sí y con otros satélites de la red Starlink. De este modo, podrán procesar grandes volúmenes de información en el espacio y transmitir los resultados de vuelta a los usuarios terrestres.

Para cumplir con todas estas exigencias técnicas y regulatorias, la comisión ha establecido un calendario de despliegue con plazos muy definidos. Bajo los términos de la licencia, SpaceX dispone de siete años para poner en órbita su primer satélite operativo y de 14 años para completar el 100% de la constelación autorizada.

Este horizonte temporal otorga a la compañía un margen amplio para perfeccionar la tecnología de sus cohetes reutilizables y demostrar la viabilidad financiera del sistema. Mientras tanto, el sector tecnológico observará con atención si la computación espacial logra superar los límites físicos y energéticos que actualmente afectan a las instalaciones terrestres.