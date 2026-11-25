A 193,5 millones de kilómetros de la Tierra, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha alcanzado el escenario de una colisión orbital histórica. La sonda Hera ha llegado al sistema binario formado por el asteroide Didymos y su luna Dimorphos tras más de dos años de travesía interplanetaria.

El objetivo de este despliegue es examinar las consecuencias del choque cinético ejecutado deliberadamente en septiembre de 2022 por la nave DART de la NASA, cuyo impacto desvió la trayectoria orbital de Dimorphos en 33 minutos.

Se trata, según han explicado, de la primera gran investigación forense en el espacio profundo orientada a validar la técnica de deflexión y transformar la teoría de la defensa planetaria en una capacidad operativa contrastada frente a hipotéticas amenazas espaciales.

Las primeras imágenes de proximidad captadas por la nave confirman que el choque cinético provocó una alteración estructural masiva en el blanco de ensayo.

La cara de Dimorphos directamente golpeada por DART quedó completamente aplanada en un cráter de impacto del tamaño de un estadio deportivo que abarca todo el ancho del cuerpo celeste, que mide 151 metros de diámetro.

De acuerdo con las observaciones aportadas por el investigador principal de la misión, Patrick Michel, mientras esta vertiente sufrió un cambio radical, las regiones restantes del asteroide conservan sus campos de rocas intactos, con un aspecto prácticamente idéntico al registrado en 2022.

A esta deformación superficial se suman severas perturbaciones dinámicas y ambientales. El científico de la misión Michael Kueppers ha constatado durante la presentación que el impacto de DART ha dejado a Dimorphos girando de forma caótica sobre su órbita.

Asimismo, la sonda ha descubierto que el sistema binario se encuentra rodeado por un enjambre imprevisto de cientos de rocas de varios metros en suspensión orbital, las cuales obligarán a extremar las precauciones tácticas en las próximas maniobras de aproximación.

Forense espacial

Durante la presentación de estos datos en el Museum für Naturkunde de Berlín, el director de la misión, Ian Carnelli, recordó que hace 66 millones de años un asteroide alteró de forma irreversible la vida en la Tierra, mientras que hoy la humanidad valida por primera vez los medios técnicos para impedir un evento de esa naturaleza.

Con unas dimensiones comparables a las de un automóvil pequeño, Hera se encuentra operando en su fase de caracterización temprana a una distancia de seguridad de entre 30 y 25 kilómetros de los dos cuerpos.

Vista de Dimorphos y Didymos ESA

La plataforma utiliza sus propulsores para trazar trayectorias rectangulares en un entorno de gravedad ultrabaja, desplazándose a una velocidad media de apenas 12 centímetros por segundo.

Para su reconocimiento físico, la nave emplea una tríada de sensores compuesta por la cámara de encuadre monocromática, el generador de imágenes multiespectral —capaz de captar 25 bandas de color simultáneamente— y el instrumento térmico infrarrojo de la agencia japonesa JAXA para medir la temperatura superficial.

Participación española

Operar a semejante distancia de la Tierra impone un retardo en las comunicaciones que impide guiar la plataforma en tiempo real.

Por ello, la nave depende de un avanzado sistema de Guiado, Navegación y Control (GNC) que procesa los datos en los ordenadores de a bordo y ejecuta las maniobras necesarias sin esperar órdenes desde las estaciones terrestres.

Representación de la proximación de Hera a Dimorphos ESA

El diseño y liderazgo del consorcio industrial a cargo de este sistema GNC ha correspondido a la multinacional tecnológica española GMV, responsable asimismo del análisis de las operaciones de proximidad.

Asimismo, el éxito de las primeras evaluaciones del sistema tras su lanzamiento y comisionamiento otorgó a la ESA la seguridad técnica para adelantar varios meses el uso de la autonomía completa, activándola desde el inicio de las operaciones en los asteroides en lugar de reservarla para la fase final.

Tal y como destacó Mariella Graziano, directora de Estrategia del Segmento de Vuelo de GMV, este adelanto representa una muestra de enorme confianza en una tecnología concebida para que la nave opere de forma independiente en un escenario distante y exigente.

La firma española también asumió a través de su equipo en Rumanía el sistema GNC del nanosatélite Juventas, además de participar en el simulador operacional y apoyar las operaciones en el centro ESOC de la ESA y en el centro de control de CubeSat junto al CNES francés.

Próximos pasos

El plan operacional continuará escalando en las próximas semanas y meses. En el inminente diciembre, Hera descenderá hasta los 13 kilómetros para obtener imágenes de resolución superior.

En enero de 2027, la nave liberará dos nanosatélites CubeSat: Juventas, liderado por Luxemburgo y equipado con un radar de baja frecuencia para examinar el interior antes de posarse, y Milani, coordinado por Italia para cartografiar polvo y materiales.

El trabajo conjunto de las tres plataformas permitirá calcular la masa exacta de Dimorphos, un parámetro indispensable para cuantificar la eficacia real del impacto de DART y perfeccionar los modelos defensivos ante potenciales amenazas celestes.

Como ha concluido el director general de la ESA, Josef Aschbacher, esta colaboración internacional consolida el conocimiento científico necesario para dotar al planeta de una capacidad de defensa contrastada y fiable.