La huella española en la ambiciosa misión BepiColombo que llega a Mercurio, la órbita más hostil del sistema solar

Este sábado 21 de noviembre, dos sondas espaciales se juegan más de ocho años de viaje frente al planeta más extremo del sistema solar interior. Si la trayectoria ideada por el matemático Giuseppe 'Bepi' Colombo funciona, Mercurio capturará en su órbita a los vehículos de la misión homónima.

"Las sondas saldrán, por fin, del espacio interplanetario y hoy Mercurio las atrapará en su órbita", resume Fernando Gómez-Carpintero, CEO de Airbus Crisa. Por el contrario, si la maniobra está mal calculada o ejecutada "las naves pasarían de largo y acabarían impactando contra la superficie del Sol".

El objetivo último de este despliegue científico conjunto es descifrar el origen y la evolución del planeta más interior de nuestro sistema solar, aportando claves sobre cómo se forman los mundos rocosos cercanos a sus estrellas tanto en nuestro vecindario como en sistemas exoplanetarios.

Lanzada el 20 de octubre de 2018 a bordo de un Ariane 5 desde Kourou, BepiColombo es la primera misión europea a Mercurio y la primera en enviar simultáneamente dos orbitadores complementarios: el MPO, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y el MMO, de la japonesa JAXA.

A través de sus instrumentos, las dos sondas desvelarán la naturaleza de su descomunal núcleo de hierro y su anómalo campo magnético, cartografiarán los depósitos de hielo en la sombra polar y medirán con exactitud milimétrica la curvatura del espacio-tiempo formulada por Einstein.

Cronograma de la llegada de BepiColombo a Mercurio ESA

"No conozco muchas misiones en las que dos satélites hayan volado durante ocho años unidos y al llegar al planeta objetivo cada uno se establezca en una órbita independiente", destaca en esta ocasión Iñaki Pinto Baladrón, director de Espacio y Ciencia de Sener.

Para llegar aquí, el conjunto dio dieciocho vueltas al Sol, alcanzó 60 kilómetros por segundo y encadenó nueve asistencias gravitatorias —una en la Tierra, dos en Venus y seis en Mercurio—. El 3 de septiembre se desprendió el módulo de transferencia (MTM), la "locomotora" del conjunto, y el 15 de ese mismo mes se encendieron los instrumentos.

Pero la tensión del sábado nace de la física de acercarse al Sol.

El abismo solar

Orbitar Mercurio exige más energía que viajar a Plutón, a Júpiter o escapar del sistema solar. La gravedad solar acelera cualquier nave hacia el centro, así que el reto no era empujar, sino frenar sin descanso para que la modesta gravedad mercuriana —un 38 % de la terrestre— capture las naves.

"La locomotora, al contrario de lo que podrías pensar intuitivamente, lo que ha estado haciendo ha sido tirar de los otros dos orbitadores para disminuir energía y velocidad", explica Gómez-Carpintero.

Con propulsión química habría sido inviable: "Más del 80 % de la masa de la nave al inicio hubiera sido combustible, con lo cual al final la masa de todos los instrumentos hubiera sido ridícula", señala.

Composición de BepiColombo ESA

La solución combinó propulsión solar eléctrica y un chasis ultraligero español. En Getafe, Airbus diseñó, fabricó y probó en fibra de carbono el esqueleto del MTM para resistir el despegue de tres satélites apilados con el mínimo peso.

La potencia eléctrica nació en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde Airbus Crisa construyó las unidades de procesamiento de potencia (PPU) de los motores iónicos, unos equipos de aproximadamente 48 kilogramos capaces de entregar 5 kilovatios —el consumo de un hogar— a 2.000 voltios.

Otra de las particularidades tecnológicas de BepiColombo es que opera con una arquitectura de 2.000 voltios. "El vacío en las proximidades de un satélite es un aislante muy malo", advierte Gómez-Carpintero.

"Cualquier tensión elevada enseguida puede generar arcos eléctricos, que son una amenaza de muerte para todas las unidades electrónicas", explica. Allí nació también la unidad de acondicionamiento y distribución de energía (PCDU) del MPO, la central eléctrica que alimentó las naves en crucero y hoy gobierna los paneles del orbitador europeo.

Condiciones extremas

En Mercurio, la intensidad de la radiación solar multiplica por diez la terrestre, una característica que supuso un desafío muy importante para la ESA, que en esta misión tuvo que encargar sus sistemas con unas especificaciones difícilmente equiparables a otros escenario.

Mientras la japonesa MMO viajó bajo un escudo solar y, una vez establecida en órbita girará quince veces por minuto para repartir el calor, la sonda MPO europea disipa energía con un gran radiador y orienta sus paneles solares a más de 80 grados, casi de perfil al Sol, para recibir la dosis justa de radiación.

"Un error del ángulo de orientación de unos pocos grados es capaz de desintegrar el satélite en segundos", recalca Gómez-Carpintero.

Las órbitas mercurianas alternan calor abrasador y eclipses con oscilaciones de 450 a -180 °C, disparando la tensión de los paneles y exigiendo precisión extrema. "Nos enfrentamos a uno de los mayores retos que hemos tenido por delante", recuerda Pinto Baladrón al explicar que los equipos de Sener.

Antena de alta ganancia en cuyo mecanismo de apuntamiento ha participado Sener ESA

Sener aportó al MPO cuatro subsistemas clave: las antenas de baja ganancia usadas cerca de la Tierra; la antena completa de media ganancia —apuntamiento y radiofrecuencia— para telemetría y mando; el mecanismo de apuntamiento de alta precisión de la antena de alta ganancia para datos científicos; y el mástil desplegable del magnetómetro, un brazo de unos cinco metros con el objetivo de alejar lo máximo posible los sensores de los sistemas de la nave y que no provoquen ninguna medida errónea.

Ratificando a Einstein

En el plano científico, BepiColombo no persigue únicamente fotografiar un mundo remoto, sino resolver enigmas geológicos y cosmológicos que desconciertan a los astrónomos desde las observaciones de la sonda Messenger.

El planeta encierra una arquitectura insólita: un gigantesco núcleo de hierro que representa más del 80 % de su estructura y que genera un campo magnético propio y descentrado.

Se trata, según recogen desde la Agencia Espacial Europea, de rasgo extraordinario para un cuerpo rocoso de su tamaño y que ha sido sometido al bombardeo directo del viento solar.

Representación de BepiColombo sobrevolando Mercurio ESA

En cuanto a la misión, al sincronizar sus dos orbitadores en trayectorias complementarias, analizará simultáneamente la dinámica de su tenue exosfera de sodio, potasio y calcio, el rastro de su antiguo vulcanismo y las fallas tectónicas de un planeta que llegó a encogerse hasta siete kilómetros de radio al enfriarse a lo largo millones de años.

Esa doble perspectiva orbital permitirá también confirmar una de las mayores paradojas térmicas del sistema solar: la presencia de depósitos de hielo de agua resguardados en la oscuridad perpetua de los cráteres polares, a escasa distancia de llanuras abrasadas a más de cuatrocientos grados.

Al mismo tiempo, la extrema proximidad al Sol convertirá a Mercurio en un banco de pruebas de física fundamental.

Al registrar con precisión centimétrica las perturbaciones gravitatorias de su órbita y la desviación de las señales de radio bajo la masa solar mediante el experimento MORE, la misión someterá la Teoría de la Relatividad General de Einstein a una de las comprobaciones empíricas más rigurosas jamás realizadas en el espacio profundo.

Un cerebro de urgencia

Con los equipos españoles entregados y la nave en pruebas finales en el centro ESTEC de la ESA, un fallo en la MTM desestabilizó el enlace eléctrico con el MPO.

El reloj apremiaba: "Cada día de pruebas aquí nos vale un millón", escuchaban los ingenieros españoles desplazados. Como las ventanas a Mercurio apenas duran semanas cada dos o tres años, perder 2018 habría obligado a esperar a 2020 o 2021.

Los españoles idearon contrarreloj "una especie de cerebro adicional" conectado por una ruta inédita.

"Utilizamos unos interfaces que estaban previstos solo para pruebas en tierra", relata Gómez-Carpintero.

"Con aquel engendro conseguimos salvar la misión". La ESA reconoció que aquella pieza salvó la ventana de lanzamiento. "Más que estresante, yo lo recuerdo como muy divertida", admite el directivo. "Ese es el escenario ideal para un ingeniero".