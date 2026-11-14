SpaceX lanza con éxito el cohete Starship en su decimoquinto vuelo de prueba, pero termina desviando el propulsor al mar

La decimoquinta misión de prueba de Starship, el gigantesco cohete de SpaceX, despegó con éxito este viernes desde las instalaciones de Starbase en el sur de Texas (EEUU), marcando un nuevo paso en la carrera espacial comercial.

Sin embargo, el ambicioso plan de vuelo sufrió una modificación crucial. La compañía dirigida por el magnate Elon Musk se vio obligada a abortar la maniobra de recuperación del propulsor Super Heavy.

En lugar de regresar a la plataforma para ser atrapado en el aire por los brazos mecánicos de la torre, conocidos como Mechazilla, el cohete fue desviado de manera controlada para realizar un amerizaje en las aguas del golfo de México.

Los responsables ordenaron este desvío por motivos técnicos que la empresa aún no ha desglosado. A través de sus redes, SpaceX se limitó a confirmar que el gigantesco módulo de propulsión había sido redirigido hacia alta mar.

A pesar de este contratiempo con la primera etapa, la nave principal Starship continuó su trayecto hacia el espacio operando a pleno rendimiento y con total normalidad.

Liftoff of Starship! https://t.co/lc7UtE6H7z — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

Tras recibir la autorización del control de misión, la nave encendió sus motores Raptor para completar la vital inserción orbital

Durante esta fase del vuelo, el vehículo espacial está diseñado para alcanzar unas velocidades extremas de 17.600 millas por hora (28.324 km/h), lo que equivale a casi 23 veces la velocidad del sonido.

El objetivo de la Starship en esta extensa travesía, que se prolongará durante unas 22 horas, es completar 14 órbitas y desplegar 26 satélites V3 de la red de internet Starlink.

Una vez finalizada esta tarea, la empresa mantiene intacto el plan de intentar capturar la etapa superior a su regreso a la Tierra durante la jornada de hoy, sábado, utilizando los brazos mecánicos de su infraestructura.

Super Heavy has diverted to an offshore splashdown in the Gulf https://t.co/1M2xn7NYJA — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

Este ritmo de pruebas coincide con un momento de profunda transformación política en Texas, sede de las operaciones. La reciente victoria electoral de la demócrata Gina Hinojosa frente al republicano Greg Abbott supone un cambio de escenario.

Hinojosa, que asumirá el cargo en enero como la primera gobernadora latina del estado, ha prometido someter a un mayor escrutinio a las tecnológicas y ha dejado claro que la relación con Musk se mantendrá bajo condiciones más estrictas, según la agencia EFE.

A esta nueva presión política se suman las denuncias de organizaciones ecologistas. Los defensores del medio ambiente critican el impacto de las operaciones espaciales en los ecosistemas del delta del río Grande, cerca de humedales protegidos y de uno de los últimos refugios de calidad para el ocelote, especie en peligro de extinción.