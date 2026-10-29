Elon Musk activa Starlink gratis para los clientes de Orange y Movistar afectados por el accidente de tren de Toledo

El devastador accidente ferroviario ocurrido ayer, miércoles 28 de octubre, en la provincia de Toledo, en España, ha dejado inoperativas más de una decena de antenas de telefonía, provocando una grave pérdida de señal en la zona.

Ante esta situación, el Ministerio de Transformación Digital, en colaboración con las operadoras y la estadounidense Starlink, ha autorizado de urgencia la activación de la cobertura móvil satelital de la empresa de Elon Musk para proporcionar conectividad gratuita a los afectados y equipos de rescate.

El siniestro, que tuvo lugar a las 8:53 horas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre los municipios de Los Yébenes y Urda, ha dejado al menos 68 fallecidos.

Según detalló el ministro de Transportes, Óscar Puente, un fallo en el sistema de seguridad LZB provocó que el tren AVE 2080 embistiera por alcance al convoy Iryo 6076, que se encontraba detenido. La magnitud del impacto afectó rápidamente a la infraestructura crítica.

Según detalla el portal especializado BandaAncha, una carta firmada por Eduardo Rodríguez, Director de Servicios Digitales de Orange, asegura que "más de 12 torres celulares en la zona del accidente han quedado destruidas".

Carta firmada por Orange donde se asegura que en el accidente de tren de Toledo han quedado inoperativas 📶 12 antenas de la red móvil ➡️ El Ministerio ha autorizado de urgencia la cobertura móvil por satélite de Starlink 👇 https://t.co/nxVO7yhaTT https://t.co/8cLwFzH000 — BandaAncha (@bandaanchaeu) October 29, 2026

Aunque 10 de los 18 nodos inicialmente afectados en esa red compartida ya se han recuperado, la zona requería capacidad adicional urgente para absorber el tráfico de los equipos de emergencia.

En este contexto, Orange emitió un comunicado oficial anunciando la medida excepcional: "En Orange España continuamos trabajando sobre el terreno en coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades. Además de nuestras unidades móviles y de Wi-Fi enviadas a la zona, acabamos de activar Starlink Mobile".

La compañía subraya que, gracias a esta activación, "los clientes de la zona afectada pueden usar aplicaciones y mensajería de forma gratuita en áreas sin señal móvil".

El objetivo de este despliegue, según la operadora naranja, es "mantener las comunicaciones para todas las personas y facilitar la labor de los servicios de emergencia".

A esta iniciativa se ha sumado también Telefónica. Así lo confirmó Starlink a través de un comunicado en la red social X (antes Twitter): "Starlink Mobile está proporcionando conectividad gratuita a clientes de Orange y Telefónica afectados por la devastadora colisión de trenes en España".

En el mismo mensaje, la empresa tecnológica detalla que "familias, comunidades y negocios con teléfonos LTE compatibles pueden mantenerse conectados a través de apps y mensajes de texto incluso cuando las torres celulares están fuera de servicio".

Starlink Mobile is providing free connectivity to @orange_es and @Telefonica customers affected by the devastating train collision in Spain. Families, communities, and businesses with compatible LTE phones can stay connected via apps and texts even when cell towers are down 🛰️📱 — Starlink (@Starlink) October 28, 2026

El propio Elon Musk, propietario de la red de satélites de baja órbita, respondió a este anuncio oficial en la red social con un escueto pero claro mensaje confirmando su protocolo de actuación ante desastres: "Práctica estándar".

Es la segunda vez que se activa de urgencia esta cobertura espacial en España—la primera fue a finales de julio durante los incendios forestales en Madrid—, consolidando a la tecnología satelital como un salvavidas digital esencial.

Mientras continúan las labores sobre el terreno, Orange concluyó su mensaje arropando a las víctimas: "Queremos transmitir de nuevo toda nuestra solidaridad y apoyo a las personas afectadas por el accidente de tren, así como a sus familiares y seres queridos".