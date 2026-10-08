Los astronautas de la misión Crew-12 de la NASA amerizan con éxito tras 237 días en la Estación Espacial Internacional

La tripulación de la misión Crew-12 de la NASA ha amerizado con éxito frente a la costa de California a las 17:34 horas de España peninsular, concluyendo así su misión de exploración y descubrimiento científico que le ha llevado a estar 237 días en el espacio recorriendo casi 161 millones de kilómetros en órbita.



La cápsula Dragon de SpaceX se desacopló el pasado miércoles sin problemas de la Estación Espacial Internacional (EEI) e inició su viaje de regreso a la Tierra con sus cuatro tripulantes a bordo, entre ellos la astronauta francesa Sophie Adenot, tras casi ocho meses en el laboratorio orbital.

Además de Adenot, que se convirtió en agosto en la primera mujer francesa en protagonizar una caminata espacial, también han viajado en la cápsula los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, y el cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos Andrey Fedyaev.

Los cuatro miembros de la misión llegaron a la Estación Espacial Internacional el 14 de febrero en reemplazo de la Crew-11, que se vio obligada a volver a la Tierra antes de tiempo por los problemas de salud de su comandante, Mike Fincke, lo que dio lugar a la primera evacuación médica en la historia del laboratorio.

Desde esa fecha, los integrantes de la Crew-12 realizaron experimentos y labores de mantenimiento, así como varias caminatas espaciales.

La que más trascendencia tuvo fue el pasado 18 de agosto, cuando Adenot y el astronauta de la NASA Anil Menon inauguraron la primera de las tres caminatas que la francesa protagonizó en menos de un mes con el fin de instalar una antena destinada a mejorar la comunicación con la Tierra.

A los cuatro astronautas de la Crew-12 les sustituyen los miembros de la Crew-13, que se acopló al laboratorio el pasado 1 de octubre en el marco de las misiones de rotación de personal de la NASA y SpaceX.

LIVE: After 237 days and 100 million miles in orbit, Crew-12 is returning to Earth. Watch with us as they splash down in the Pacific at 11:34am ET (1534 UTC). https://t.co/KIUJKUAQJy — NASA (@NASA) October 8, 2026

Cabe recordar que la Crew-13 no sólo ha supuesto el reemplazo de esta tripulación, sino que ha abierto una nueva era en los lanzamientos espaciales a la EEI.

La semana pasada, la NASA y SpaceX lograron batir el récord del viaje espacial más rápido de EEUU a la estación.

En concreto, el récord se logró tras establecer un vuelo de 7 horas y 55 minutos, lo que produjo el acoplamiento más rápido de una nave estadounidense con la Estación.

A bordo de la Dragon de la Crew-13 viajaron los astronautas estadounidenses Jessica Watkins, comandante, y Luke Delaney, piloto; el canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov, especialistas de misión.