Los impresionantes vídeos del regreso de los astronautas de la ISS a la Tierra: una bola de fuego cruzando el cielo de California

Finalmente, la misión Crew-11 ha vuelto a la Tierra sana y salva. No ha habido problema alguno en el proceso de regreso que se ha podido ver desde España en un directo a través de X y los canales de la NASA.

Elon Musk ha seguido de cerca esta entrada de la cápsula Crew Dragon a la Tierra y ha compartido algunas de las imágenes más impresionantes que ha arrojado este descenso controlado.

Las respuestas de Musk se han llenado de vídeos de internautas que muestran la reentrada a la atmósfera de la Crew Dragon, vislumbrando una brutal bola de fuego en el cielo nocturno.

Las imágenes de la llegada de la Crew-11

Tal y como se había previsto, la misión Crew-11 de la NASA ha podido amerizar sin ningún problema en el océano pacífico, frente a la costa de San Diego en California, Estados Unidos.

La cápsula se pudo desacoplar el pasado miércoles 14 de enero a las 22:20 GMT para luego acabar tocando agua a las 8:41 AM GMT del 15 de enero. SpaceX ha podido rescatar la cápsula y a sus tripulantes.

Dragon coming in like a blazing meteor visible from San Francisco https://t.co/18eXfJV2DK — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2026

La misma NASA ha retransmitido todo el evento, y ha mostrado la zona estimada de amerizaje de la cápsula frente a las costas de California, otorgando incluso un mapa de visibilidad del reingreso.

Toda la costa de California, y parte de Oregón han podido presenciar este evento gracias a su proximidad. Y lo cierto es que las imágenes mostradas han sido como mínimo, impresionantes.

En San Francisco, el CEO de Apero Health pudo observar la llegada de la Dragon en forma de bola de fuego sobre el firmamento nocturno, con una vista espectacular en el puente Golden Gate.

Otros ciudadanos pudieron observar la reentrada en otras zonas de California. Un usuario en Burbank publicó un espectacular vídeo que mostraba la estela de fuego de la Crew Dragon tras su reentrada en la atmósfera.

Space X over Burbank California at 350,000 Dees Grees pic.twitter.com/FVqiGxDwey — Tim Conway, Jr. (@timconwayjr) January 15, 2026

En el sur de California también se pudieron ver imágenes de este evento. En prácticamente todos los vídeos se observa esta estela de fuego, producida de nuevo por la fricción al entrar en contacto con la atmósfera.

Uno de los vídeos más impresionantes lo otorga Toby Li, ingeniero aeroespacial que publicó en X un vídeo de la reentrada en Los Ángeles. La estela de la bola de fuego es la más visible de entre todos los metrajes.

Just witnessed Crew-11’s astronauts renter the atmosphere onboard SpaceX’s Crew Dragon from Los Angeles.



Fingers crossed for a safe splashdown! pic.twitter.com/GQsMLPUAAW — Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) January 15, 2026

Por supuesto, las imágenes que la propia agencia espacial ha publicado del reingreso son absolutamente impresionantes. Tanto SpaceX como la NASA han podido mostrar todo el procedimiento con gran lujo de detalles.