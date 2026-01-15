El hotel que se construirá en la Luna para disparar el turismo espacial en 6 años: tendrá habitaciones por 215.000 €

El turismo espacial es toda una realidad. Estados Unidos ha sido pionero en esta tendencia gracias a Virgin Galactic del magnate Richard Branson, que en 2021 realizó un vuelo suborbital con la aeronave VSS Unity, o de Blue Origin, de Jeff Bezos, quien ya ha llevado en varias ocasiones al espacio a diferentes celebridades a bordo del cohete New Shepard, entre las que se encuentra el español Jesús Calleja.

Elon Musk también se sumó a la fiesta, enviando, también en 2021, a cuatro civiles en el primer viaje turístico de SpaceX. Ahora, una empresa estadounidense llamada GRU Space planea revolucionar el sector abriendo en el año 2032 el primer hotel en la Luna, cuyas habitaciones ya se pueden reservar con un pago inicial de 1.000 dólares (unos 858 euros al cambio) en la web de la compañía.

GRU Space, fundada el año pasado por Skyler Chan, un graduado en ingeniería eléctrica e informática de la Universidad de California (Berkeley, EEUU), quiere abrir las puertas del turismo lunar creando una serie de hábitats en la superficie del satélite, entre las que se encuentra un revolucionario hotel.

El primer hotel lunar

Hace apenas unos días, GRU Space anunció públicamente su intención de construir estos hábitats, cada vez más sofisticados, en la Luna. El proyecto se culminará con un hotel que ha llamado la atención de todos y que estará inspirado en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, en Estados Unidos.

La empresa ya ha abierto las plazas para reservar habitación en su hotel: los interesados pueden asegurarse un sitio pagando un depósito entre 250.000 dólares (215.000 euros) y 1 millón de dólares (858.110 euros aproximadamente), dependiendo del paquete escogido.

Así es el hotel lunar que construirá GRU Space

Un pago que les daría derecho a una plaza en una de las primeras misiones lunares de la empresa, que están previstas para dentro de seis años. Aunque, eso sí, el precio final del viaje podría superar los 10 millones de dólares (8,5 millones de euros), por lo que solo son aptos para muy pocos bolsillos.

GRU Space tiene previsto realizar su primera "misión" inicial en 2029, en la que enviará un pequeño cargamento de 10 kilogramos en un módulo lunar comercial para probar un hábitat inflable y un sistema para convertir el regolito lunar en ladrillos usando geopolímeros.

Una técnica que permitirá construir más adelante estructuras resistentes usando estos materiales. La segunda misión de la compañía tendrá lugar en 2031 y en ella desplegará un módulo inflable más grande en el interior de un pozo lunar y ampliarán la demostración del uso de recursos in situ (ISRU).

La tercera misión sucederá un año después, en 2032, abriendo el primer hotel lunar que será una estructura inflable fabricada en la Tierra capaz de alojar hasta cuatro huéspedes a la vez durante varios días y que estará equipada con sistemas completos de soporte vital.

La hoja de ruta de GRU Space. GRU Space Omicrono

Un hotel que se espera que esté en funcionamiento durante una década para, en fases posteriores, añadir una capa externa construida con los ladrillos lunares, con un estilo arquitectónico 'Beaux-Arts' y al estilo del Palacio de Bellas Artes, para mejorar la protección y reducir los costes de transporte.

La estructura de ladrillos lunares se realizará a gran escala con equipos robóticos, según señala la compañía en su página web. "El tamaño final y el diseño exacto irán evolucionando a medida que mejoremos en la construcción en la Luna, basándonos en lo que aprendamos de nuestras primeras misiones", añaden.

Render del hotel de GruSpace GruSpace Omicrono

GRU Space asegura que añadir una estructura exterior construida con regolito "permitirá estancias más largas, dosis totales de radiación más bajas y menor riesgo por impactos de meteoritos". También reducirá las exigencias sobre los materiales hinchables, "disminuyendo su masa y permitiéndonos aumentar la capacidad más rápidamente".

El siguiente objetivo: Marte

Skyler Chan, en una entrevista con el medio Arstechnica, señala que la idea de este complejo proyecto le surgió al darse cuenta de que en el turismo espacial faltaba una tercera pata y que podían "ampliar un mercado probado a la Luna y construir allí el primer hotel. Y, una vez construido, levantar nuestras estructuras, ya sabes, carreteras, almacenes y bases".

"SpaceX está construyendo el FedEx para llevarnos allí, ¿no? Pero tiene que haber un destino en el que merezca la pena quedarse. Obviamente, hay todo tipo de debates en torno a esto y sobre cómo será el futuro. Pero nuestra convicción es que el problema fundamental que tenemos que resolver, para que los seres humanos avancen hacia la Luna y Marte, es la habitabilidad fuera del mundo", afirma Chan.

Tras la Luna, la compañía espera repetir la misma jugada en Marte. Cabe señalar que las siglas GRU del nombre significan 'Galactic Resource Utilization' (Utilización de Recursos Galácticos, en castellano) y que su visión a largo plazo es obtener recursos de la Luna, Marte y los asteroides y más allá para impulsar la expansión humana en el espacio.

Interior de una de las habitaciones Gru Space Omicrono

Es importante destacar que los huéspedes del hotel podrán disfrutar de vistas inigualables de la Tierra y el paisaje lunar, y podrán realizar actividades como conducir rovers o dar paseos por la superficie lunar. Siempre, eso sí, sujetos a estrictos protocolos de seguridad.

Unos huéspedes que, tras pagar la tasa de reserva —que es reembolsable si el proyecto no avanza o el aspirante no cumple los requisitos—, deberán superar una serie de revisiones médicas, psicológicas y de antecedentes para ser aceptados y depositar finalmente el depósito del viaje.

Concepto de un salón del hotel lunar de GRU Space. Gru Space Omicrono

Puede que todo esto suene ambicioso, incluso un tanto idealista, y en cierta medida lo es. Sin embargo, no se trata de un proyecto sin base sólida. GRU Space ya cuenta con el respaldo de inversores vinculados a SpaceX y Anduril, y ha sido seleccionada por Y Combinator y el programa Inception de Nvidia.

Esta experiencia permitirá a Chan afinar el desarrollo de su producto y ampliar las posibilidades de captar nuevos fondos.