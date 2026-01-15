El astronauta enfermo de la ISS y sus tres compañeros de tripulación completan su regreso anticipado a la Tierra

Acaba de regresar a la Tierra el astronauta enfermo desde la Estación Espacial Internacional (ISS), una vuelta anticipada a causa de un problema de salud que las agencias espaciales no han especificado. Le acompañaban otros astronautas de diferentes países.

El viaje comenzó el miércoles por la noche a las 23.30 horas, cuando la nave Crew Dragon se desacopló de la ISS. Tras diez horas y media, los astronautas han amerizado sin complicaciones a las 9:41 de este jueves, hora peninsular española, en la costa de California.

A bordo de la Dragon viajaban los dos astronautas de la NASA, Mike Fincke y Zena Cardman; Kimiya Yui, de la agencia japonesa JAXA, y el ruso Oleg Platonov, de Roscosmos, aunque todavía no se ha dado a conocer el nombre del afectado.

LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW — NASA (@NASA) January 15, 2026

La emergencia médica obligó a la cancelación de una caminata espacial que tenían programada para iniciar el año. La tripulación, desde su llegada a la estación el 2 de agosto de 2025 y tras un primer intento fallido de lanzamiento de la Crew-11, ha pasado cinco meses dedicados a la ciencia.

La vuelta a casa para esta misión estaba prevista para marzo de 2026, pero los problemas de salud de uno de los tripulantes, el equipo al completo se ha visto obligado a volver antes de tiempo por primera vez desde que la ISS está en órbita. Aun así, la agencia insiste en que no ha sido una evacuación de emergencia, solo una salida anticipada con la intención de ampliar en tierra las pruebas médicas a este tripulante.

“Los equipos técnicos siguen de cerca un problema médico que afecta a un miembro de la tripulación que actualmente vive y trabaja a bordo del laboratorio orbital”, informó la agencia espacial, sin dar mayores detalles al respecto por motivos de privacidad.

Tras ser rescatados del punto de amerizaje, todos los tripulantes se someterán a una revisión médica, un proceso rutinario a pesar de las circunstancias excepcionales de la misión de regreso anticipada.

Descenso controlado de la cápsula Dragon de SpaceX Omicrono Omicrono

Durante el directo se ha visto uno a uno salir de la cápsula a todos los tripulantes. El primero en salir ha sido Mike Fincke que, como el resto, ha saludado a cámara y ha recibido ayuda para sentarse en la camilla con la que ha sido desplazado.

Pasar meses en el espacio en gravedad cero debilita la musculatura y, por seguridad, este es el procedimiento habitual hasta que se compruebe la salud de los astronautas. Dos horas después del amerizaje de la Crew Dragon, el director de la NASA, Jared Isaacman, dará una rueda de prensa para informar sobre esta operación espacial inédita hasta la fecha.