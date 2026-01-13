La Crew-11 traspasa el mando de la ISS justo antes de volver a Tierra con un emotivo vídeo en directo: "Gracias a todos"

La noticia de la vuelta prematura de los astronautas de la Crew-11 por un problema de salud causó miedo entre algunos usuarios en España y en todo el mundo, por lo inesperado de la situación.

Desde entonces, la tripulación se ha esmerado en llamar a la calma y mostrarse lo máximo posible para eliminar especulaciones sobre estados de salud críticos. Para ello, han salido en una retransmisión todos juntos.

Los astronautas Michael Fincke, Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov han aparecido en la llamada ceremonia de cambio de comandante, y han hablado de la situación a cámara.

Los astronautas aparecen en un vídeo

Todo comenzó el pasado 9 de enero, cuando la NASA a través de su actual administrador Jared Isaacman anunció que la Crew-11 de la agencia volvería a la Tierra antes de lo previsto.

El conjunto de astronautas sufrió un problema médico inesperado que obligaba a la misión, dispuesta en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde agosto, a cerrarse abruptamente.

Ceremonia de cambio de comandante de la ISS

Sin entrar en detalles concretos, la NASA confirmó que un único miembro del grupo estaba afectado, aunque estable. El comandante Michael Fincke llamó a la calma en un post de LinkedIn.

La ceremonia de cambio de comandante de la ISS es un acto simbólico, de carácter formal que traspasa la autoridad en la estación de un comandante saliente a un comandante entrante.

Este evento se ha retransmitido en directo, resultando en un live en el que han estado presentes todos los miembros de la Crew-11 dispuestos a hablar de lo sucedido.

Los actuales siete habitantes de la ISS hablaron de la situación. Zena Cardman dejó claro que esto fue inesperado, pero beneficioso a la hora de mantener la integridad de la salud de los miembros de la Crew-11.

Imagen de la Crew Dragon acoplada en la ISS. NASA Omicrono

"Lo que me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente, y esto incluye en gran medida a nuestros equipos en tierra", explicó Cardman.

En el vídeo, los tripulantes de la ISS se esmeraron en mostrar la estabilidad general del grupo pese a la "condición grave" que mencionó Isaacman y agradecieron todo el esfuerzo mostrado.

Ha sido Fincke, otrora comandante de la ISS, el que ha entregado el mando de la Expedición 74 al cosmonauta de la Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov para liderar el complejo.

Si todo va bien, la Crew-11 partirá de la Estación Espacial Internacional el próximo miércoles 14 de enero desacoplando la Crew Dragon de la ISS para caer en la costa de California en la madrugada del 15.