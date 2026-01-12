Los astronautas de la ISS llaman a la calma pese a su vuelta prematura a la Tierra: "Todos a bordo están estables"

El pasado 9 de enero de 2026 se reportó en España una emergencia en la Estación Espacial Internacional (ISS). Un astronauta había tenido un problema médico.

Se trataba de la tripulación de la misión Crew-11 de la NASA, la cual habría sufrido una inesperada situación médica con uno de sus tripulantes. Esto adelantó varias semanas el regreso de la tripulación a la Tierra.

Ahora, el astronauta Mike Fincke, comandante de la Estación Espacial Internacional y miembro de la tripulación, ha asegurado que todos están bien aunque alaba la decisión de volver al planeta.

"Están todos bien", dice un astronauta

Fincke ha expresado esta situación en una publicación de LinkedIn del pasado 11 de enero. Confirma lo que ya sabíamos; que la Crew-11 volverá unas semanas antes a la Tierra.

Una situación que el propio comandante ha calificado como "agridulce" pero que es necesaria para permitir, dice Fincke, que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en suelo terrestre.

Imagen de un astronauta en un paseo espacial NASA

Así, expone el astronauta, se podrá aprovechar "toda la capacidad de diagnóstico". Añade que es "la decisión correcta, aunque sea un poco agridulce", mientras adjunta una fotografía dentro de la ISS.

En este sentido, Fincke asegura que tras la noticia, muchos profesionales se volcaron para apoyar a los astronautas. "Cirujanos de vuelo, ingenieros, gerentes y equipos de apoyo se unieron con rapidez y profesionalidad".

Por lo tanto, llama a la calma y manda un mensaje de tranquilidad. "Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos", aclarando que la decisión respondió a la necesidad de tener diagnósticos en la Tierra.

Adicionalmente, explica que los tres astronautas que llegaron a la Estación en noviembre continuarán la misión de la Crew-11, a los que se les unirá la próxima Crew-12 dentro de unas semanas.

Imagen de un astronauta en la ISS NASA

Si no hay imprevistos, los astronautas Zena Cardman, Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov volverán a la Tierra el próximo 14 de enero, pese a los planes iniciales de mantener su estadía hasta marzo.

Cabe destacar que esta misión iba a protagonizar la primera caminata espacial del año, la cual obviamente ha sido cancelada por estas condiciones. Está por ver si la Crew-12 recuperará este plan.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, recalcó en su día que las tripulaciones estaban "ampliamente capacitadas para gestionar situaciones médicas inesperadas", como es esta.