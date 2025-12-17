Éxito en el lanzamiento del cohete Ariane 6: a bordo van dos nuevos satélites Galileo, el sistema de navegación europeo

Un cohete Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha despegado desde el puerto espacial de la Guayana Francesa con dos nuevos satélites a bordo que se sumarán a la constelación Galileo. Estos aportarán una mayor robustez al programa europeo de navegación, que presta servicio a más de la mitad de la población mundial.

Ariane 6 se ha convertido en la alternativa más fuerte de Europa a los cohetes SpaceX, los cuales antes servían como transporte también a la industria europea para el despliegue de misiones como esta. Junto a Ariane 6, Europa cuenta con otros cohetes como el lanzador italiano Vega-C.

A las 5:01 hora local (hora GMT), tal y como estaba programado, el cohete despegó con los dos satélites ('Sat 33' y 'Sat 34'). Estos iniciaron un viaje que debería culminar al situarse en una órbita aaltitud aproximada de 22.922 kilómetros con respecto a la superficie terrestre, si todos los pasos de la misión se cumplen según lo previsto.

#ICYMI

Earlier this morning saw liftoff of #Ariane6 for Galileo launch 14.

🚀

Two more Galileo satellites are heading to medium Earth orbit to join Europe's navigation service constellation.

🛰️🛰️

Satellite separation follows almost four hours after liftoff… stay tuned. pic.twitter.com/IpeafWPT4v — ESA Space Transport (@ESA_transport) December 17, 2025

Los más de treinta satélites que integran la constelación Galileo permiten la posición precisa de miles de millones de usuarios a través de sus teléfonos móviles, vehículos u otros dispositivos, aunque son también clave para el tráfico aéreo o marítimo, para miles de infraestructuras críticas o para los servicios de emergencia y salvamento.

Aún no se ha completado la misión, pero la ESA ha confirmado la separación de la primera etapa del cohete. La separación entre ambos satélites se producirá 3 horas y 55 minutos después del despegue. A partir de ese momento, comienza el rol de operación que, en este caso, lleva a cabo EUSPA. Este organismo cuenta con el apoyo de la ESA y del fabricante de los satélites para comenzar a verificar todos los parámetros.

Una vez finalizado, se entra en el "holding point o punto de espera", ha asegurado Xavier Pena, jefe de Proyecto GSOp de EUSPA. "El satélite se pone entonces a buscar el Sol para orientarse y así recargar las baterías que se han ido gastando desde su separación". Es ahí donde se alcanza el punto de respiro —breathing point, en inglés— "que no dura más de unos minutos" y se alcanza 4 horas y 45 minutos después del lanzamiento.

Las operaciones continúan después de eso y se alargan varios días, en los que todos los equipos comienzan a verificar los subsistemas de los satélites y "empezamos a maniobrar para llevarlos a su órbita final". Tras tres meses, si todo va según está previsto, el satélite comienza a prestar servicio.

Todos los smartphones vendidos dentro del mercado de la Unión Europea cuentan con la garantía de ser compatibles con la constelación Galileo, que se ha convertido en el sistema de navegación por satélite más preciso y presta servicio a más de 5.000 millones de usuarios.