Rusia se queda sin acceso a la ISS: dañada tras un despegue su única plataforma de lanzamientos a la estación

Rusia vuelve a ser protagonista en titulares en España. La polémica sobre su estadía en la Estación Espacial Internacional (ISS) se unió a los recientes y misteriosos objetos espaciales lanzados por los rusos al espacio. Ahora, su única plataforma de lanzamiento ha sufrido daños graves.

Según recoge Business Insider, Rusia ha perdido parte de su operabilidad para lanzar misiones al espacio después de que el lanzamiento de una nave Soyuz provocara el colapso del cosmódromo de Baikonur; la primera irrupción de este estilo desde el año 1961.

Y es que la infraestructura esencial del cosmódromo usada para la preparación y el lanzamiento de naves espaciales tripuladas ha sufrido graves daños que ya están siendo reparados al momento de escribir estas palabras.

Rusia sufre daños en Baikonur

Todo ocurrió el pasado jueves, cuando los rusos lanzaron una misión Soyuz MS-28 tripulada con un estadounidense y dos astronautas rusos a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento, al menos por la parte de la Soyuz y los 3 tripulantes, fue un éxito.

El problema es que la plataforma de lanzamiento, perteneciente al principal complejo espacial de Rusia para el lanzamiento de estas misiones tripuladas, sufrió bastante al producirse un colapso en la zona.

Plataforma de lanzamiento afectada, antes y después en un fotomontaje. Roscosmos Omicrono

El cosmódromo, además de ser el único usado por la Roscosmos para este tipo de misiones, es la base espacial más antigua del mundo. Se sitúa en Tiuratam, Kazajistán, a unos 200 kilómetros al este del mar de Aral y a 2.500 kilómetros de Moscú.

El puerto está administrado de forma conjunta por la Roscosmos y las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, pese a que el gobierno local está alquilando dicho puerto a la Federación Rusa hasta el año 2050. Fue constituido en el año 1955, en los años de la Unión Soviética.

Restos de proyectos espaciales inacabados en Baikonur. Panikovskij Wikimedia Commons

Concretamente, los sistemas de soporte que sujetaban el cohete y las estructuras que permitían a los astronautas acceder a la cápsula sufrieron daños. La plataforma de servicio móvil colapsó en el conducto de llamas situado justo debajo de la plataforma.

Esta bahía de servicio acabó debajo de la plataforma de lanzamiento, completamente carbonizada. Los restos de esta estructura se pudieron ver en imágenes de la Roscosmos, mostrando el daño total sufrido en el lanzamiento.

El complejo de lanzamiento, identificado como Site 31/6, es el único del que dispone Rusia para poder enviar sus misiones tripuladas. Básicamente, se postula como la única plataforma operativa de este estilo, lo que supone un problema serio para Rusia.

Aunque la agencia espacial Roscosmos no ha confirmado totalmente la magnitud de los daños, ha adelantado que ya se encuentran reparando el complejo, en un proceso que podría alargarse varias semanas enteras.

Momento del despegue de la Soyuz. Roscosmos Roscosmos

En palabras de la propia Roscosmos, estos daños se produjeron "en varios elementos de la plataforma de lanzamiento. Actualmente, se está evaluando el estado del complejo de lanzamiento". Como decimos, ni la Soyuz ni los tripulantes de la misma se han visto afectados.

La cuestión radica en el calendario. De base, esto supone un impedimento que podría retrasar las futuras misiones tripuladas enviadas a la ISS. Si por otro lado Rusia sufre retrasos en las reparaciones de la plataforma de lanzamiento, el calendario podría verse todavía más afectado.

En el peor de los casos, la rotación de misiones tripuladas y vuelos de carga destinados para la ISS, podría verse gravemente alterado. También se ha hablado ampliamente sobre la necesidad de modernizar las instalaciones actuales rusas para adaptarlas a los tiempos modernos.

Rusia no veía afectada su capacidad de lanzar misiones tripuladas al espacio desde al menos 1961. Está por ver cómo Rusia pone solución a este hecho, ya sea actualizando su infraestructura espacial o reparando a toda velocidad el Site 31/6.