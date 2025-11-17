Francia probará el nuevo traje espacial de Decathlon en la ISS: se puede poner y quitar en apenas dos minutos

Fue en 2024 cuando Decathlon, una de las compañías referentes en lo que a venta de material deportivo refiere en España, dio la sorpresa colaborando para desarrollar los trajes IVA de la agencia espacial francesa (CNES).

Ahora, se ha confirmado que estos trajes serán usados en vuelos espaciales destinados a la Estación Espacial Internacional (ISS), estrenando la nueva promoción de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) con Sophie Adenot por Francia.

Sophie, que dio inicio a la promoción de astronautas de la ESA más reciente, seleccionada en 2022, se embarcará en una misión de larga duración con destino a la Estación Espacial Internacional. Allí, pondrá a prueba los nuevos trajes.

Los trajes de la CNES, a prueba

En mayo de 2024, la CNES anunció los resultados de su colaboración con Spartan Space, Decathlon y el Instituto de Medicina y Fisiología Espaciales (MEDES) para desarrollar trajes espaciales europeos de actividad intravehicular (IVA).

La francesa Spartan Space fue seleccionada por la CNES como contratista principal para desarrollar este proyecto. Los equipos de estas cuatro instituciones comenzaron a tratar el tema en diciembre de 2023 en el centro de investigación de Decathlon en Lille.

El traje espacial del CNES diseñado por Decathlon. CNES/Decathlon Omicrono

En ese momento, se llevaron a cabo estudios preliminares para desarrollar estos trajes, lo que desembocó en una segunda adjudicación con estas tres entidades para desarrollar un prototipo de traje que pudiera usarse en la misión de larga estancia de la ISS.

El pasado 14 de noviembre, el CEO de Decathlon Javier López Segovia mostró las primeras imágenes de este prototipo, que probará Sophie Adenot en su misión hacia la ISS, llamado EuroSuit.

En palabras de Segovia, Decathlon el diseño del EuroSuit "mejora la seguridad y la comodidad de los astronautas durante el lanzamiento y el aterrizaje, permitiendo, en particular, ponerse y quitarse el traje en menos de dos minutos".

La idea de esta misión será poner a prueba el prototipo de este traje espacial IVA desarrollado en el marco de este proyecto, con la agencia gala CNES a la cabeza, evaluando aspectos como su ergonomía y su comodidad.

Prototipo de traje IVA. Decathlon Omicrono

Sophie Adenot (43 años) es ingeniera, coronel de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa y piloto de pruebas de helicópteros. Fue asignada en la más reciente convocatoria de la ESA junto a Raphaël Liégeois, oriundo de Bélgica y que sucederá a Adenot en la misión a la ISS.

Adenot, de hecho, será la primera en volar, para luego dar paso a Liégeois. Ambos astronautas realizarán una buena cantidad de experimentos científicos, que irán desde tareas de observación de la Tierra hasta realizar investigaciones médicas.

En ese mismo contexto, la ESA anunció a su nueva hornada de graduados de la promoción de astronautas, incluyendo al español Pablo Álvarez Fernández (37), licenciado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de León y graduado con un máster en Ingeniería Aeroespacial en Varsovia, en 2011.

Habrá que ver si este prototipo cumple con las expectativas y se convierte en la nueva punta de lanza de los trajes espaciales de la CNES o en su defecto, de los astronautas de la Agencia Espacial Europea.