Toque de queda a las misiones espaciales en EEUU: la escasez de controladores obliga a restringir los vuelos de cohetes

El cierre del Gobierno de Estados Unidos ante la falta de presupuestos sigue haciendo estragos en las instituciones públicas y la vida del país. A las puertas de Acción de Gracias se reducirá el tráfico aéreo y se limitarán las horas en las que se podrán realizar lanzamientos y reingresos de misiones espaciales.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, también administrador temporal de la NASA ha anunciado este miércoles que reducirá en un 10% el tráfico aéreo en 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes mientras dure el cierre de Gobierno.

Este cierre se ha producido después de que no se llegase a un acuerdo para aprobar el proyecto de ley presupuestario del presidente, y se ha convertido en el más largo de la historia del país. Entre sus consecuencias está la paralización de operaciones espaciales en la NASA, así como la suspensión de empleos.

Lanzamiento de la misión Crew-9 SpaceX

Según Duffy, la parálisis de la Administración Trump por falta de fondos, ha provocado la escasez de unos 2.000 controladores aéreos, lo que podría provocar un auténtico caos el Día de Acción de Gracias, que se celebra el próximo 27 de noviembre. Y por extensión un toque de queda para las misiones espaciales comerciales.

Esta medida se ha informado a través de un informe de la Administración Federal de Aviación (FAA), el organismo público que aprueba los lanzamientos y fechas de cada una de las misiones. También vela por la seguridad de esta actividad espacial, en anteriores ocasiones ha paralizado la actividad de SpaceX para supervisar el impacto que tienen sus lanzamientos en el entorno natural de sus instalaciones o el riesgo que suponen para la población.

Hay que recordar que durante el séptimo vuelo del cohete Falcon Heavy y la nave Starship de SpaceX, la nave explotó provocando el desvío de aviones y la búsqueda de escombros fuera de la zona de seguridad que había aprobado la FAA. La nave ya estaba en el espacio a 146 km de altitud cuando explotó, los aviones vuelan en la troposfera, mucho más bajo, su desvío evitó que chocaran con los restos cayendo.

El anuncio de la FAA prohíbe los lanzamientos (y reingresos) espaciales comerciales durante las horas pico del tráfico aéreo. Es decir, el horario establecido permite la actividad espacial solo de 10pm a 6am y se aplicará a partir del 10 de noviembre, fecha elegida para salvar una importante misión que ya estaba programada.

New Glenn listo para despegar Blue Origin Omicrono

Este mismo fin de semana debería despegar la misión ESCAPADE, es el segundo lanzamiento del cohete New Glenn de Blue Origin que se ha programado en principio para las 2:45 pm ET, lo que equivale a las 20:45 del horario peninsular de España.

Se trata de un encargo de la NASA para la compañía de Jeff Bezos que trata de competir con SpaceX como transporte espacial. El objetivo es mandar satélites a Marte y se ha cancelado ya con anterioridad.

Las ventanas de lanzamiento dependen de muchos factores, como la meteorología o los propios controles de seguridad que exigen revisar cualquier pequeño fallo. Ahora se suma un menor margen de tiempo para no interferir con el tráfico aéreo y la escasez de controladores que sufre el país.