Trump rectifica y devuelve la candidatura al amigo de Musk, Jared Isaacman, para ser administrador de la NASA

"Consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta", así ha descrito Trump a Jared Isaacman para volver a nombrarle como candidato al puesto de Administrador de la NASA. En junio, el presidente de Estados Unidos retiraba a este multimillonario la candidatura asegurando que " me pareció inapropiado que un amigo tan cercano de Elon, dirigiera la NASA, cuando esta tiene tanta importancia en su trayectoria profesional".

La retirada del cargo se producía justo unas horas después de que Elon Musk dijera adiós a su periplo gubernamental en la Casa Blanca estadounidense y diera comienzo a una serie de acusaciones mutuas con Trump a través de las redes sociales.

Posteriormente, Trump nombró a Sean Duffy administrador temporal de la NASA, quien en ese momento era secretario de Transporte. Ahora Trump ha dedicado elogios a Duffy, quien afirma que "ha hecho un trabajo increíble como administrador interino de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA)".

Thank you, Mr. President @POTUS, for this opportunity. It will be an honor to serve my country under your leadership. I am also very grateful to @SecDuffy, who skillfully oversees @NASA alongside his many other responsibilities.



The support from the space-loving community has… pic.twitter.com/CUpyTXfB14 — Jared Isaacman (@rookisaacman) November 4, 2025

Acto después ha anunciado la nueva candidatura de Isaacman: "La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo e impulsar la nueva economía espacial, lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era audaz".

Trump no ha explicado los motivos de este cambio de opinión. Por su parte, Elon Musk ha celebrado en X este nuevo nombramiento.

Mientras, la NASA se encuentra en una situación delicada, aplicando despidos numerosos y con sus operaciones suspendidas por el cierre del gobierno de Donald Trump. Solo las labores más críticas siguen adelante.

Jared Isaacman

Jared Isaacman se dio a conocer por haber sido el primer civil en hacer una caminata espacial a bordo de la misión Polaris Dawn, llevada a cabo por SpaceX, empresa de Elon Musk. El multimillonario de 42 años es también el CEO de la compañía de procesamiento de pagos Shift4 Payments, firma encargada de gestionar más de 200.000 millones de dólares en pagos al año para un tercio de los restaurantes y hoteles de EE.UU.

Sean Duffy, Secretario de Transporte de EEUU Reuters Omicrono

Si bien los cargos de administradores de la NASA (tanto individuales como adjuntos) son nominados directamente por el presidente, dicho nombramiento debe pasar obligatoriamente por el Senado de los Estados Unidos. Isaacman ya pasó por este trámite en su primera candidatura.

En esa sesión ante el Senado, este empresario dio a conocer su motivación y los planes a los que dará prioridad en la NASA, que no se conoce si han cambiado. Isaacman respaldaba la idea de que las empresas espaciales privadas asumieran misiones de mayor importancia.

Al mismo tiempo, afirmó que prefiere misiones científicas más económicas y arriesgadas, en vez de programas costosos que tardan décadas en ejecutarse. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, se ha planteado un presupuesto para esta agencia muy reducido que pone en riesgo importantes misiones de exploración.