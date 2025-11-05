Así es el MD-11 de UPS, el avión de carga que se ha estrellado tras despegar del aeropuerto internacional de Kentucky

La aviación, generalmente, se presenta como el medio de transporte más seguro, pero eso no significa que en ocasiones no ocurran accidentes. Hace unos días falleció en España un hombre tras colisionar con su avioneta y, hace unas horas, al menos siete personas han muerto y once han resultado heridas tras estrellarse un avión de UPS en Estados Unidos.

En la madrugada del miércoles 5 de noviembre en España, un carguero MD-11 de la empresa UPS se ha estrellado al despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky (Estados Unidos), dejando al menos siete fallecidos.

El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando apenas había tomado 55 metros de altura e iba con destino a Honolulu (Hawái), de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés).

Un accidente que provocó un gran incendio en las inmediaciones del aeropuerto y decenas de retrasos en vuelos. Mientras que las autoridades locales emitieron una alerta prohibiendo el tránsito en un radio de 8 kilómetros alrededor de la zona del siniestro.

Por el momento se desconocen las razones del accidente y hay en marcha una investigación para esclarecer los hechos. Cabe señalar que Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía opera 291 aeronaves, según un informe de la firma.

Así es el MD-11

El avión implicado en este trágico accidente es un McDonnell Douglas MD-11F de 34 años, una aeronave ampliamente utilizada en el transporte de carga por las grandes empresas que fue fabricado hace más de tres décadas y es uno de los más importantes de la flota de UPS en Louisville.

Se trata de un carguero de fuselaje ancho y de medio a largo alcance, con número de identificación N259UP y tres motores —dos debajo de sus alas y uno sobre la base del estabilizador vertical — que voló por primera vez en el año 1991 y que fue entregado inicialmente como avión de pasajeros a Thai Airways International.

Un avión carguero McDonnell Douglas MD-11F de UPS Airlines. Wikimedia Commons Omicrono

Posteriormente, el MD-11 fue convertido en avión de carga y entregado en 2006 a UPS Airlines. Este carguero tiene unas medidas de 61,7 metros de longitud, 51,7 m de envergadura y 17,6 m de altura; y destaca por su capacidad de carga, autonomía y tecnología avanzada en la cabina.

El avión MD-11 de UPS tiene una capacidad de carga de hasta 91 toneladas, un alcance que ronda los 7.310 kilómetros en su versión de carga —puede llegar hasta 12.655 km en versión de pasajeros—, un peso máximo al despegue de 286.000 kg y un volumen de carga de hasta 447 m³ en la versión carguera.​

Además, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de crucero entre Mach 0.82 y 0.88 (aproximadamente 875 a 945 kilómetros por hora).​ Una de sus características más importantes es su cabina digitalizada, que posee equipamiento electrónico avanzado, lo que elimina la necesidad de un ingeniero de vuelo.

En el caso de UPS, la compañía utiliza el carguero MD-11 principalmente para el transporte internacional de grandes volúmenes de mercancías. Un avión que se reconoce por su fiabilidad operativa y su capacidad para manejar rutas de largo alcance con gran eficiencia.​