PLD Space desarrolla en tiempo récord el cohete español Miura 5: los vuelos de demostración del lanzador serán en 2026

La compañía espacial PLD, con sede en Elche (España), sigue avanzando hacia la validación final del Miura 5, su cohete reutilizable que hace unos días compartió las primeras imágenes de la campaña de calificación del motor de la segunda etapa y que se ha desarrollado en tiempo récord.

PLD Space ha anunciado un evento celebrado en Madrid, en el que EL ESPAÑOL - Omicrono ha estado presente, que el cohete Miura 5 se ha desarrollado en un tiempo récord de tan sólo dos años. Un logro que es inédito en Europa.

El desarrollo del lanzador reutilizable se ha logrado en dos años gracias a la experiencia de la compañía, al vuelo y tecnología del Miura 1 y a un modelo industrial basado en la integración vertical y la filosofía de "ensayo y error", donde cada prueba es una oportunidad de aprendizaje.

Miura 5 se encuentra en la actualidad en fase de validación y calificación de todos sus subsistemas, como motores, estructuras, aviónica, mecanismos de separación y cofia; y ha superado la etapa de ingeniería y los primeros ensayos con modelos de desarrollo.

En paralelo, PLD Space ha comenzado la fabricación semi-serie de sus motores TEPREL-C y TEPREL-C Vac, alcanzando un nivel de madurez industrial que permitirá, a finales de 2025, producir un motor cada 14 días.

Primeros vuelos en 2026

PLD Space ha realizado ensayos de validación del hardware crítico de los motores TEPREL-C, así como de las turbobombas y los generados de gas. La firma ilicitana se encuentra actualmente llevando a cabo los ensayos de fuego de sus motores totalmente integrados, como parte de su campaña de calificación.

El objetivo de PLD Space es contar con el primer lanzador Miura 5 completamente integrado antes de finalizar 2025, para iniciar los vuelos de demostración en 2026. Concretamente, el primero de estos lanzamientos tendría lugar en el primer trimestre del año que viene y el segundo, en el tercer trimestre.

Prueba del motor TEPREL-C Vac del Miura 5. PLD Space Omicrono

Además, el primer vuelo comercial del cohete Miura 5 se realizaría en 2027. PLD Space ha señalado que ya ha comenzado la fase de comercialización del vehículo, con varias reservas de lanzamiento cerradas.

La compañía ha indicado que el éxito de su cohete les sitúa como un referente europeo y a España como un actor clave en el desarrollo del transporte espacial del futuro. Además, con más de 170 millones de euros en financiación y una red de partners tecnológicos importantes, la firma lidera la industrialización del sector aeroespacial desde España.

La compañía ha señalado que su crecimiento se apoya en un equipo internacional joven y altamente cualificado. En 2025, la plantilla de PLD Space creció un 40%, superando los 400 empleados, y se prevé cerrar el año con 420.

"Este es el equipo que ha hecho posible desarrollar un cohete orbital en la mitad de tiempo que nuestros competidores internacionales. Estamos demostrando que tenemos lo necesario para liderar la nueva generación de transporte espacial, y que el futuro de la innovación se construirá en el espacio", ha señalado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Por otro lado, la firma ha apuntado que cuenta actualmente con más de 180.000 m² de infraestructuras propias, incluyendo el mayor centro privado de ensayos de lanzadores de Europa en Teruel (España), que ha ampliado sus capacidades de testing.

A ellos se les suma el futuro Complejo de Lanzamiento en Kourou (Guayana Francesa), desde donde operará los primeros lanzamientos de Miura 5 en 2026. PLD Space también prevé iniciar la fase de industrialización en el primer trimestre de 2026, escalando su producción hacia un objetivo de 30 lanzamientos anuales en 2030.