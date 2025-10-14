Nueva oleada de despidos en la NASA: afecta a más de 500 trabajadores de su laboratorio de investigación espacial

La NASA está en una situación muy delicada. Al cierre del gobierno que vive EE.UU actualmente hay que sumarle una paralización total del organismo a consecuencia de este hecho. Ahora, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia espacial sufrirá despidos.

Concretamente, hablamos de 550 empleos que se perderán fruto de una reestructuración interna, que según detalla Reuters, no está relacionada con el cierre del ejecutivo estadounidense. Más de medio millar de empleados de la entidad acabarán en la calle.

Y es que hablamos de un centro de investigación y desarrollo enteramente financiado por el gobierno federal de los Estados Unidos, siendo el único centro de este tipo que obtiene esta clase de ingresos. El anuncio ha sido llevado a cabo en un comunicado por parte del JPL en su web.

La NASA sufre medio millar de despidos

En el comunicado se expone cómo esta reestructuración comenzó a darse en julio de este mismo año, la cual incluye esta reducción de personal. Las áreas afectadas incluyen las técnicas, comerciales y de soporte del JPL, aunque sin concretar cargos específicos.

El objetivo último de esta reestructuración es la de "optimizar el posicionamiento del JPL en el futuro", tal y como explica el director del Laboratorio de Propulsión a Chorro Dave Gallagher. "Nos hemos comunicado abiertamente con los empleados", dice el directivo.

Ingenuity, uno de los proyectos del JPL. NASA

La medida ha sido tomada específicamente para "asegurar el futuro del JPL mediante la creación de una infraestructura más eficiente, el enfoque en nuestras capacidades técnicas principales, el mantenimiento de la disciplina fiscal y la preparación para competir en el cambiante ecosistema espacial".

La gravedad de esta situación se ve reflejada en la importancia del JPL para el escenario espacial de Estados Unidos. Fundada en el año 1930, el JPL es responsable de algunos de los proyectos más famosos de la NASA, como el rover Perseverance.

No solo eso; el Laboratorio está detrás de los proyectos Ingenuity, el Curiosity, el módulo de aterrizaje InSight y la misión Mars Science Laboratories. Además de sus labores de investigación, se centran en la operación de naves no tripuladas para la NASA.

Toda la institución está gestionada y administrada por el instituto Tecnológico de California (Caltech) gracias a un contrato con la agencia espacial de la NASA. También se encargan de gestionar la Red del Espacio Profundo.

Dicha red de antenas de radio sirven para dar apoyo a misiones interplanetarias de naves espaciales y de realizar observaciones de astronomía. Una de las instalaciones de esta red se sitúa en Robledo de Chavela, en Madrid, a 60 km al oeste de la capital.