El enorme cohete Starship lleva a cabo con éxito su undécimo vuelo de prueba y abre una nueva etapa para SpaceX

SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lanzó con éxito en la madrugada de este martes el undécimo vuelo de prueba de Starship —el cohete más grande y poderoso jamás construido— desde Starbase, Texas, con el objetivo final de llevar humanos a la Luna y Marte en un futuro

La nave surcó el cielo desde el extremo sur de Texas. El propulsor se desprendió y realizó una entrada controlada en el Golfo de México, según lo previsto.

Esta es la segunda vez que SpaceX logra un hito similar con la Versión 2, modelo que falló en pleno vuelo en tres misiones en 2025. Solo en la última misión de prueba de agosto, el vehículo logró un aterrizaje limpio.

En esta ocasión, Starship logró un aterrizaje preciso en el Océano Índico; además, no se esperaba recuperar el vehículo. Otro de los hitos que alcanzó esta misión fue encender con éxito uno de los seis motores de la nave espacial Starship en pleno vuelo.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

A diferencia de otros cohetes, Starship está diseñado para reutilizarse tras un lanzamiento. Esto significa que SpaceX, en última instancia, quiere traer de regreso a la Tierra tanto el cohete propulsor Super Heavy como la nave espacial Starship después de un vuelo.

Sin embargo, este undécimo lanzamiento era especial debido al cambio en la versión que se producirá a partir del próximo para seguir avanzando en la ambición final de convertirse en el vehículo de las misiones Artemis de la NASA.

Tras este lanzamiento Starship V2 se retirará y SpaceX dará la bienvenida a Starship V3. No sólo eso, sino que este vuelo también será el último para la actual configuración de la plataforma de lanzamiento de Starbase, ya que el nuevo cohete será aún más grande.

Las dos versiones del cohete cuentan con importantes diferencias. Para comenzar, la actual tiene 123 metros de altura y puede poner alrededor de 35 toneladas en órbita baja; mientras que V3 será más alto, con 124,4 metros de altura.

Asimismo, la próxima versión de Starship aumentará su capacidad de carga útil hasta las 100 toneladas. Otra de las diferencias se encuentra en el empuje en el momento del despegue, que también crecerá con la V3.

Esta versión aumentará a más de 80.800 kilonewtons, frente a los 74.400 kilonewtons actuales. Por lo tanto, Starship V3 será considerablemente más grande, poderosa y eficiente; y permitirá a la compañía de Elon Musk desplegar su red Starlink de nueva generación.

Además, también cambiará el lugar de despegue, pasando de la Starbase de SpaceX en Boca Chica, Texas, al previsible lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida.