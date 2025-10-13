Starship 'se despide' con su undécimo vuelo: será el último de la actual versión del cohete y de la plataforma de lanzamiento

SpaceX ya calienta motores de cara a su undécimo vuelo, que está programado para el lunes 13 de octubre a las 18:15 CDT —la 01:15 hora del martes 14 de octubre en España peninsular—. Un lanzamiento que iniciará un nuevo capítulo para la empresa, ya que será el último de la actual versión del cohete y de la plataforma de lanzamiento de Starbase.

Este lanzamiento llega más de un mes después del décimo vuelo, en el que el gigantesco cohete de la empresa aeroespacial de Elon Musk logró desplegar falsos satélites en el espacio. Tras los resultados y análisis posteriores, ahora el modelo V2 de Starship ya tiene todo a punto para ir al espacio por última vez.

Un vuelo que, si nada lo retrasa, será especial para SpaceX, no sólo por los objetivos marcados, sino porque será el último de la actual versión del cohete antes de estrenar V3, que promete mejoras en potencia, eficiencia y capacidad de reutilización; y que está destinado a revolucionar los viajes espaciales a la Luna y a Marte.

Adiós a Starship V2

La compañía de Elon Musk espera poner un broche final a la segunda versión de Starship con un vuelo que se basará en "las exitosas demostraciones" de la prueba anterior, con "experimentos de vuelo para recopilar datos", según señalan en un comunicado.

También se llevarán a cabo pruebas de resistencia del escudo térmico de Starship y demostraciones de maniobras que imitarán la aproximación final de la etapa superior para un futuro regreso al lugar de lanzamiento.

El cohete Starship en un vuelo anterior. SpaceX Omicrono

Estos experimentos llevarán al límite tanto al propulsor Super Heavy, que contará con un gran protagonismo, ya que intentará una nueva configuración en la maniobra de aterrizaje, como a la nave Starship para recabar datos de cara a los próximos lanzamientos.

El propulsor de esta prueba participó en el vuelo 8 y se lanzará con 24 motores Raptor probados en vuelo. El principal objetivo será demostrar "una configuración única del motor de aterrizaje que se prevé utilizar en la próxima generación de Super Heavy".

Una de las claves de este lanzamiento es que en lugar de tres motores Raptor, el propulsor Super Heavy encenderá cinco durante la fase final del descenso, que es la configuración que tendrá su próxima versión para añadir redundancia adicional para los apagados espontáneos de los motores.

A continuación, el propulsor pasará a sus tres motores centrales para el final de la combustión de aterrizaje, entrando en un vuelo estacionario completo mientras aún se encuentra sobre la superficie del océano, seguido del apagado y la caída en el Golfo de México.

Los motores Raptor de Starship. SpaceX Omicrono

Por lo tanto, SpaceX no buscará recuperar el propulsor con Mechazilla, su torre que atrapa cohetes. De esta manera podrán analizar con mayor profundidad cómo responde la nave durante las fases de apagado y encendido de los motores al aterrizar.

La compañía aclara que el "objetivo principal de la prueba de vuelo es medir la dinámica real del vehículo cuando los motores se apagan durante la transición entre las diferentes fases". En cuanto a la agenda de vuelo, es similar a la del décimo lanzamiento.

En esta ocasión Starship desplegará ocho simuladores de satélites Starlink, que seguirán la misma trayectoria suborbital que Starship y se espera que se desintegren al entrar en la atmósfera. El cohete también volverá a encender uno de sus motores Raptor mientras se encuentra en el espacio.

Una acción que realizará de cara a practicar para futuras maniobras de inserción orbital. Esta nueva prueba de vuelo incluye igualmente varios experimentos y cambios operativos centrados en permitir que la etapa superior de Starship regrese al lugar de lanzamiento en futuros vuelos.

Starship amerizando en el mar en un vuelo anterior. SpaceX Omicrono

Para la reentrada, se han retirado losetas cerámicas de Starship para someter a pruebas de resistencia las zonas vulnerables del vehículo. Varias de las baldosas que faltan se encuentran en zonas en las que las baldosas están adheridas al vehículo y no tienen una capa ablativa de respaldo.

Mientras que la fase final de la trayectoria del cohete en este vuelo incluye una maniobra de inclinación dinámica y pondrá a prueba los algoritmos de guía subsónica antes de la combustión de aterrizaje y el amerizaje, que volverá a ser en el océano Índico.

Un cohete más grande

Tras este lanzamiento Starship V2 se retirará y SpaceX dará la bienvenida a Starship V3. No sólo eso, sino que este vuelo también será el último para la actual configuración de la plataforma de lanzamiento de Starbase, ya que el nuevo cohete será aún más grande.

Las dos versiones del cohete cuentan con importantes diferencias. Para comenzar, la actual tiene 123 metros de altura y puede poner alrededor de 35 toneladas en órbita baja; mientras que V3 será más alto, con 124,4 metros de altura.

Starship en la plataforma de lanzamiento. SpaceX Omicrono

Asimismo, la próxima versión de Starship aumentará su capacidad de carga útil hasta las 100 toneladas. Otra de las diferencias se encuentra en el empuje en el momento del despegue, que también crecerá con la V3.

Esta versión aumentará a más de 80.800 kilonewtons, frente a los 74.400 kilonewtons actuales. Por lo tanto, Starship V3 será considerablemente más grande, poderosa y eficiente; y permitirá a la compañía de Elon Musk desplegar su red Starlink de nueva generación.

También ayudará a SpaceX a alcanzar su objetivo de llegar a Marte. De cara al futuro, cabe señalar igualmente que el undécimo vuelo de Starship despegará desde la Starbase de SpaceX en Boca Chica, Texas (Estados Unidos).

Sin embargo, Musk ya está avanzando en la expansión de plataformas en Cabo Cañaveral, Florida (EEUU). La idea de SpaceX es realizar el primer lanzamiento de su cohete en esta localización desde la plataforma LC-39A del Centro Espacial Kennedy a finales de 2025.

SpaceX ya anunció con anterioridad que la Costa Espacial se convertirá en un punto clave para los lanzamientos regulares de Starship y que las obras en las nuevas instalaciones estarán terminadas para 2026.